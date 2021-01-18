Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17.01
Аталанта
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
17.01
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
40
Футбол. Зарубежный
17.01
Интер
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
17.01
Лион
Метц
01
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
16:15 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер сборной Польши по футболу Бженчек отправлен в отставку

ВАРШАВА, 18 января. /ТАСС/. Ежи Бженчек отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Польши по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза.

Наверх

«Ежи Бженчек перестал исполнять обязанности главного тренера сборной Польши», — указано в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

Пресс-секретарь союза Якуб Квятковский отказался сообщать причины отставки. «Мы благодарны тренеру за более чем два года работы. Сейчас мы не будем спекулировать о том, что будет дальше. У нас два месяца до отборочных матчей чемпионата мира», — сказал он в эфире Польского телевидения.

По информации польских СМИ, это решение стало неожиданным. Бженчек был главным тренером сборной с начала августа 2018 года. За это время команда сыграла 24 матча, из которых 12 выиграла, 7 проиграла и 5 завершила вничью. Под руководством Бженчека польская сборная вышла на чемпионат Европы — 2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Глава UFC запланировал новую встречу с Нурмагомедовым
Макгрегор прокомментировал обвинения в домогательствах
Трансферы недели в РПЛ. «Локомотив» провернул удачную сделку
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап КМ в Италии
Умар Нурмагомедов рассказал о возможной встрече с Макгрегором
Глава UFC закрыл вопрос о бое Сен-Пьера и Нурмагомедова
В Волгограде скончался первый тренер Елены Исинбаевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь