Главный тренер сборной Польши по футболу Бженчек отправлен в отставку

Пресс-секретарь союза Якуб Квятковский отказался сообщать причины отставки. «Мы благодарны тренеру за более чем два года работы. Сейчас мы не будем спекулировать о том, что будет дальше. У нас два месяца до отборочных матчей чемпионата мира», — сказал он в эфире Польского телевидения.