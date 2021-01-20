«Цель Байсуфинова — работа на перспективу». В КФФ ведут переговоры с экс-тренером «Рубина»

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, правда ли что руководство КФФ хочет пригласить его на работу с национальной сборной и какие задачи предстоит решить штабу Талгата Байсуфинова в ближайшее время. Также экс-тренер казанского «Рубина» прокомментировал сокращение бюджетов в КПЛ и высказался по поводу отъезда Дмитрия Шомко и Алексея Щеткина в РПЛ.

— Павел Петрович, прошла информация, что вас приглашают работать в сборную Казахстана. Соответствует ли это сообщение действительности? В последние месяцы, в СМИ, было много публикаций аналитической группы СreоSoccer.kz, в которых был проведен объективный анализ качества нашего футбола. Так вот это необычно, ведь в любую организацию берут на работу либо «своих» людей, либо тех, кто лояльно относится к деятельности организации или фирмы.

— В моем случае ни первое, ни второе. Критика была, но она всегда носила конструктивный, а не огульный характер. Что касается сборной, то пока все на уровне обсуждений.

Команда Казахстан

Скорое всего, принимается во внимание мои навыки работы как с молодыми футболистами, так и с профессионалами высокого уровня. Полагаю, что это и является первопричиной наших взаимоотношений.

В национальную сборную пришел казахстанский тренер, который в СМИ озвучил конкретную цель — работа на перспективу. На поиск и отбор кандидатов в сборную, прежде всего хорошо подготовленных функционально и морально. Известно, что подготовка спортсмена разделяется на техническую, тактическую, психологическую и физическую. Хороший уровень двух последних быстрее нарабатывается. Техника и тактические навыки всегда при футболисте, а их успешная реализация напрямую зависит от уровня функциональной подготовки.

Поэтому «физика» плюс мотивация — две стратегические задачи, решение которых, уверен, повысит мастерство казахстанских футболистов и помогут сборной побеждать.

— Стратегия подготовки сборной, которую выбрал Талгат Маруанович, понятна. Что или кто мешал это сделать прежним иностранным тренерам?

— Многое зависит от целеполагания. Одна цель: «работа на перспективу» у Байсуфинова, другая: «успешно выступить», как у тренеров-легионеров. По содержанию они совершенно разные.

Что значит «успешно выступить»? Расплывчато, непонятно и не ясно, какими способами этот успех можно обеспечить. Сегодня у нашего главного тренера решения обозначены конкретно — физическая и психологическая подготовки. Как говорится «воля волей, если сил невпроворот».

Что касается второй части вопроса. Никто бывшим тренерам сборной не мешал работать, скорее наоборот. Поэтому нет нужды искать какие-то слова, ответ очевиден — «своя рубашка ближе к телу», да и куплена она за наши деньги.

— Цели и задачи понятны. Как их решать, когда идет сокращение бюджетов, зарплат?

— Можно, конечно, сесть, страдать, посыпать себя пеплом. В отношении сборной это путь в никуда. А впереди Франция! Когда еще нашим игрокам посчастливится играть с чемпионами мира!

Футболистов готовят клубы, это их главная задача, согласно уставам КФФ и ПФЛК. Поэтому необходим конструктивный диалог тренеров сборной и клубов, который позволит качественно подготовить футболистов, и к первым турам КПЛ, и к старту отборочного турнира.

Много раз говорилось про обратную связь «Клубы-Сборные». Она может стать реальностью, если все заинтересованные стороны поймут не на словах, а на деле, что сборная представляет Казахстан на международной арене. Это престиж страны!

Важно подчеркнуть, что обратная связь «Клубы-Сборные» не предполагает вмешательства в любые аспекты тренировочного процесса в клубах. Сборной уже сегодня очень важна любая информация об уровне подготовленности кандидатов, чтобы иметь динамику состояния их спортивной формы. Это и показатели здоровья, перенесенные травмы, данные углубленного медицинского обследования, а в период соревнований, эффективность командных и индивидуальных технических действий игроков по позициям от тура к туру. Это и есть «Банк сборных», который будет работать на перспективу.

Одним из значимых аспектов для кандидатов является уровень специальной выносливости, который определяется различными способами, например: бег 7×50 метров, YO-YO тест, тест Купера.

С этой же целью используется тест («челнок») — 10 раз по 30 метров, который многократно применялся в Академии «Кайрата», молодежной сборной РК и казанском «Рубине».

Анализ результатов ведется по 25-ти бальной шкале, что позволяет строго индивидуально и дифференцированно оценить функциональные возможности футболистов.

Желательно уже сейчас начать сбор информации по всем параметрам. Времени до старта отборочного турнира осталось критически мало.

— Все сказанное, реально ли внедрить на практике?

— Пока это, если можно сказать, мои мечты и предложения. Понимание важности момента для нашего футбола — воля, здравый смысл и конструктивный диалог. Другого решения, чтобы повысить мастерство казахстанских футболистов, просто не существует. Все это прописано в Стратегии развития футбола на 2018−2022 гг. «Вперед футбол! Алға Qazaqstan!».

— Как вы считаете, то, что количество наших футболистов за рубежом увеличивается — это хорошо для сборной?

— Не просто хорошо, а отлично! Например, для Шомко и Щеткина. Это другой опыт, другая интенсивность игры, это другое отношение к функциональной подготовке. С чего началось пребывание наших футболистов в «Роторе»? На вашем сайте была размещена фотография, где ребята, все в проводах и датчиках, сдавали тест на газоанализаторе. Это стало законом в профессиональных клубах, что перед тем, как приступить к тренировкам, определяются зоны энергообеспечения. Зачем? Чтобы разработать индивидуальные программы подготовки, а не «чесать всех под одну гребенку». Большинству наших клубов такой закон не закон.

— Вы внимательно наблюдали за прошлым сезоном КПЛ. Есть ли новые молодые игроки, которым можно предоставить шанс в сборной?