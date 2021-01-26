Кандидаты в молодежную сборную Казахстана по футболу прибыли на просмотр
В марте стартует отбор на Евро.
В марте стартует отбор на Евро.
Футболисты молодежной сборной Казахстана, вызванные на первичный селекционный сбор, приступили к тренировкам, сообщает официальный сайт КФФ.
На 28 января запланирована жеребьевка квалификации чемпионата Европы среди молодежных сборных команд.
Молодежные сборные команды, принимающие участие в европейской квалификации, комплектуются игроками не старше 21 года.
Старт отборочного цикла континентального первенства данной возрастной категории запланирован на март текущего года.
Состав молодежной сборной Казахстана:
вратари: Владислав Саенко («Астана»), Роман Клюшнев («Шахтер»);.
защитники: Алексей Скворцов («Аксу»), Даниель Мауленов («Мактаарал»), Мади Хасейн («Жетысу»), Жалгас Жаксылыков, Дауренбек Жусупов (оба — «Оңтүстік»), Адылбек Жумаханов («Атырау»), Мирас Женис («Кызыл Жар»), Богдан Савкив («Шахтер»);.
полузащитники: Динмухамед Караман, Абылайхан Жумабек (оба — «Тараз»), Нурберген Нурбол («Жетысу»), Анатолий Красотин («Аксу»), Бекзат Имангазеев, Хамит Шамиль, Жавланбек Бабаназаров (все — «Оңтүстік»), Денис Митрофанов («Алтай»);.
нападающий: Алияр Мухамед («Оңтүстік»).
Тренерский штаб: Кайрат Нурдаулетов — старший тренер, Аскар Идрисов — ассистент старшего тренера, Юрий Новиков — тренер по вратарям, Александр Хабибулин — врач, Станислав Ведлер — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер.