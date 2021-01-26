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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидаты в молодежную сборную Казахстана по футболу прибыли на просмотр

В марте стартует отбор на Евро.

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Футболисты молодежной сборной Казахстана, вызванные на первичный селекционный сбор, приступили к тренировкам, сообщает официальный сайт КФФ.

На 28 января запланирована жеребьевка квалификации чемпионата Европы среди молодежных сборных команд. Учебно-тренировочные сборы основного состава и матчи официальных соревнований пройдут в рамках турнирных окон ФИФА.

Команда
Казахстан U21

Молодежные сборные команды, принимающие участие в европейской квалификации, комплектуются игроками не старше 21 года.

Старт отборочного цикла континентального первенства данной возрастной категории запланирован на март текущего года.

Состав молодежной сборной Казахстана:

вратари: Владислав Саенко («Астана»), Роман Клюшнев («Шахтер»);.

защитники: Алексей Скворцов («Аксу»), Даниель Мауленов («Мактаарал»), Мади Хасейн («Жетысу»), Жалгас Жаксылыков, Дауренбек Жусупов (оба — «Оңтүстік»), Адылбек Жумаханов («Атырау»), Мирас Женис («Кызыл Жар»), Богдан Савкив («Шахтер»);.

полузащитники: Динмухамед Караман, Абылайхан Жумабек (оба — «Тараз»), Нурберген Нурбол («Жетысу»), Анатолий Красотин («Аксу»), Бекзат Имангазеев, Хамит Шамиль, Жавланбек Бабаназаров (все — «Оңтүстік»), Денис Митрофанов («Алтай»);.

нападающий: Алияр Мухамед («Оңтүстік»).

Тренерский штаб: Кайрат Нурдаулетов — старший тренер, Аскар Идрисов — ассистент старшего тренера, Юрий Новиков — тренер по вратарям, Александр Хабибулин — врач, Станислав Ведлер — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер.

Учебно-тренировочный сбор проходит при строгом соблюдении профилактических мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

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