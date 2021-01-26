Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса, сообщает
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса, сообщает
Вместе со специалистом вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов.
Отмечается, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19. В настоящее время большинство из них находится на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.
Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом,