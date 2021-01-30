На компанию Малафеева подали в суд

Он рассчитывает получить 200 тысяч рублей. Иск касается нарушения авторских прав. Фотограф считает, что агентство незаконно использовало его изображение на своем сайте.

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Источник отмечает, что подобный процесс будет для Расстрыгина 303-м. 209 судов фотограф выиграл, получив в сумме 17,5 миллиона рублей. Отмечается, что Расстрыгин заключает с фотографами договоры доверительного управления правами, а затем обращается в суд.

Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Выступая за сборную России в 2008 году, становился бронзовым призером чемпионата Европы.