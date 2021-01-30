На компанию Малафеева подали в суд
Фотограф Игорь Расстрыгин подал в суд на компанию бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева. Об этом сообщается в
Фотограф Игорь Расстрыгин подал в суд на компанию бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева. Об этом сообщается в
Он рассчитывает получить 200 тысяч рублей. Иск касается нарушения авторских прав. Фотограф считает, что агентство незаконно использовало его изображение на своем сайте.
Источник отмечает, что подобный процесс будет для Расстрыгина 303-м. 209 судов фотограф выиграл, получив в сумме 17,5 миллиона рублей. Отмечается, что Расстрыгин заключает с фотографами договоры доверительного управления правами, а затем обращается в суд.
Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе
Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году. После завершения карьеры он стал учредителем группы компаний, подразделения которой занимаются недвижимостью, туристическим бизнесом, дизайном, а также предоставляют юридические и охранные услуги.