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18:52 (мск), источник: Lenta.Ru

На компанию Малафеева подали в суд

Фотограф Игорь Расстрыгин подал в суд на компанию бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash на Мойке.

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Источник: РИА "Новости"

Он рассчитывает получить 200 тысяч рублей. Иск касается нарушения авторских прав. Фотограф считает, что агентство незаконно использовало его изображение на своем сайте.

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Источник отмечает, что подобный процесс будет для Расстрыгина 303-м. 209 судов фотограф выиграл, получив в сумме 17,5 миллиона рублей. Отмечается, что Расстрыгин заключает с фотографами договоры доверительного управления правами, а затем обращается в суд.

Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Выступая за сборную России в 2008 году, становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году. После завершения карьеры он стал учредителем группы компаний, подразделения которой занимаются недвижимостью, туристическим бизнесом, дизайном, а также предоставляют юридические и охранные услуги.

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