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19:31 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли молдаванам на старте Кубка развития

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже начался 17-й розыгрыш Кубка развития, в котором принимают участие юношеские футбольные сборные (U-17) четырех стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусская команда, которую тренирует Александр Юревич, в стартовом поединке уступила сверстникам из Молдовы со счетом 1:3. В другом матче первого тура футболисты Таджикистана разгромили команду Казахстана с результатом 7:1.

Во второй день соревнований 3 февраля белорусы сыграют с казахстанской сборной, а 6 февраля завершат турнир встречей с таджиками.

В прошлые годы юношеская сборная Беларуси четырежды становилась обладателем Кубка развитмя (2006, 2007, 2019, 2020), а также четыре раза уступала в финальных матчах (2005, 2008, 2014, 2016). Больше всего трофеев у российских футболистов, которые пять раз побеждали в белорусской столице (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). Четыре триумфа у команды Украины (2009, 2012, 2016, 2018), дважды лучшей становилась Бельгия (2011, 2013), а в самом первом турнире, состоявшемся в 2005 году, не было равных команде Сербии и Черногории.

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