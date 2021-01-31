Белорусы проиграли молдаванам на старте Кубка развития

В прошлые годы юношеская сборная Беларуси четырежды становилась обладателем Кубка развитмя (2006, 2007, 2019, 2020), а также четыре раза уступала в финальных матчах (2005, 2008, 2014, 2016). Больше всего трофеев у российских футболистов, которые пять раз побеждали в белорусской столице (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). Четыре триумфа у команды Украины (2009, 2012, 2016, 2018), дважды лучшей становилась Бельгия (2011, 2013), а в самом первом турнире, состоявшемся в 2005 году, не было равных команде Сербии и Черногории.