Тренер сборной Казахстана объяснил поражение со счетом 1:7 от Таджикистана на старте Кубка Развития

Старший тренер юношеской сборной Казахстана U-17 Кирилл Морунов прокомментировал стартовый матч Кубка Развития, в котором его команда разгромно проиграла Таджикистану, передает KazFootball.kz.

Напомним, турнир проходит в Минске (Беларусь). Подопечные Морунова уступили со счетом 1:7.

— Сложно подбирать слова после поражения. Мы знали, какой соперник нам предстоит, разбирали игру сборной Таджикистана. В прошлом году они вышли в финал турнира и проиграли в серии пенальти. Не хочу спиывать на удаление, но оно немного подломило нашу игру и планы, которые мы строили. Не хочу кого-то обвинять, поражение крупное, надо пережить.

— Почему Казахстану было важно приехать на этот турнир?

— Спасибо организаторам, что пригласили. Рады здесь поучаствовать. Отборочный цикл нашей возрастной категории был отменен, поэтому нам не хватало игровой практики на международном уровне.

— Почему ребятам в U-17 важно играть много?

— Международный опыт. Нам его не хватает в матчах с такими соперниками. С такими командами приятно играть. Это нужно пережить, хорошо что мы здесь.

— Как вам условия здесь?

— Условия хорошие. Да, зрителей нет. В прошлом году они были. Когда готовились к этому матчу, видели, что людей было много на финальном матче между Беларусью и Таджикистаном.

— Какие задачи ставите на оставшиеся два матча?