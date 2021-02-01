Лучшая детско-юношеская лига Азии и участники чемпионата мира. Почему разгром сборной Казахстана не случаен

Юношеская сборная Казахстана до 17 лет в рамках Кубка Развития — 2021 была разгромлена сверстниками из Таджикистана со счетом 1:7. Корреспондент Vesti.kz вспомнил аналогичные поражения наших юношей за последнее время и рассказывает, почему это фиаско не случайно.

Для юношеских сборных Казахстана разного созыва такие разгромы не в диковинку. За последние годы были поражения от Хорватии — 1:8, Израиля (2:6, 0:6), Исландии (0:5), Греции (0:6, 1:5), Франции (0:5) и Германии — 0:5. Все они состоялись в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы. Самый крупный разгром случился в октябре 2018 года, когда наша команда оказалась повержена Португалией — 0:10.

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Кроме того, в рамках товарищеских турниров сборная Казахстана проигрывала сверстникам из России. В сентябре 2017 года в рамках Кубка Президента Казахстана наши юноши были разгромлены в Талгаре со счетом 0:9, а в январе 2018 россияне обыграли сборную Казахстана в Минске на Кубке Развития — 7:1.

Что касается разгрома от Таджикистана, то он не случаен. Детско-юношеская футбольная лига этой страны признана лучшей в Азии в 2019 году. Чемпионат проходит в трех возрастах — U15, U17 и U18 по круговой системе с разъездами.

Предшественники нынешней сборной Таджикистана U-17 в 2019-м выступали на чемпионате мира в Перу, где попали в одну группу с Испанией, Аргентиной и Камеруном. Африканцев они обыграли со счетом 1:0 и оставили их на последнем месте в группе. Испании и Аргентине команда Таджикистана уступила. В 2018 году они стали серебряными призерами чемпионата Азии.

В 2007 году юношеская сборная этой страны также выступала на чемпионате мира в Южной Корее. Тогда Таджикистан вышел в 1/8 финала из группы, где играли США, Бельгия и Тунис. Американцев они обыграли со счетом 4:3, а бельгийцам и Тунису проиграли. В плей-офф таджикские игроки уступали в серии пенальти Перу.

Впрочем, несмотря на традиции и системную работу в юношеском футболе вчерашнего соперника сборной Казахстана, такое поражение наших футболистов иначе чем позором назвать трудно. Это фиаско ставит вопросы уже перед системным подходом в развитии детско-юношеского футбола Казахстана, в том числе и академии «Кайрата», 15 представителей которой сейчас находятся в сборной и выступают под руководством тренера академии Кирилла Морунова.