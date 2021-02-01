Лучшая детско-юношеская лига Азии и участники чемпионата мира. Почему разгром сборной Казахстана не случаен
Наша юношеская команда пропустила семь мячей от Таджикистана.
Наша юношеская команда пропустила семь мячей от Таджикистана.
Юношеская сборная Казахстана до 17 лет в рамках Кубка Развития — 2021 была разгромлена сверстниками из Таджикистана со счетом 1:7. Корреспондент Vesti.kz вспомнил аналогичные поражения наших юношей за последнее время и рассказывает, почему это фиаско не случайно.
Для юношеских сборных Казахстана разного созыва такие разгромы не в диковинку. За последние годы были поражения от Хорватии — 1:8, Израиля (2:6, 0:6), Исландии (0:5), Греции (0:6, 1:5), Франции (0:5) и Германии — 0:5. Все они состоялись в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы. Самый крупный разгром случился в октябре 2018 года, когда наша команда оказалась повержена Португалией — 0:10.
Кроме того, в рамках товарищеских турниров сборная Казахстана проигрывала сверстникам из России. В сентябре 2017 года в рамках Кубка Президента Казахстана наши юноши были разгромлены в Талгаре со счетом 0:9, а в январе 2018 россияне обыграли сборную Казахстана в Минске на Кубке Развития — 7:1.
Что касается разгрома от Таджикистана, то он не случаен.
Предшественники нынешней сборной Таджикистана U-17 в 2019-м выступали на чемпионате мира в Перу, где попали в одну группу с Испанией, Аргентиной и Камеруном. Африканцев они обыграли со счетом 1:0 и оставили их на последнем месте в группе. Испании и Аргентине команда Таджикистана уступила. В 2018 году они стали серебряными призерами чемпионата Азии.
В 2007 году юношеская сборная этой страны также выступала на чемпионате мира в Южной Корее. Тогда Таджикистан вышел в 1/8 финала из группы, где играли США, Бельгия и Тунис. Американцев они обыграли со счетом 4:3, а бельгийцам и Тунису проиграли. В
Впрочем, несмотря на традиции и системную работу в юношеском футболе вчерашнего соперника сборной Казахстана, такое поражение наших футболистов иначе чем позором назвать трудно. Это фиаско ставит вопросы уже перед системным подходом в развитии
3 февраля сборная Казахстана в рамках турнира, проходящего в Минске, сыграет со сверстниками из Молдовы, а шестого — с командой Беларуси.