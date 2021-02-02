Станислав Черчесов рассказал о посещении сборов клубов РПЛ в Турции

«Вторник получился насыщенным днём у тренерского штаба нашей сборной. С утра я принял участие в оперативном совещании РФС под руководством президента Александра Дюкова. Затем вместе с Мирославом Ромащенко и Владимиром Паниковым мы посетили в Турции тренировку грозненского «Ахмата» и успели побывать на двух контрольных матчах: сначала — с участием столичного «Динамо», затем посмотрели встречу «Рубин» — «Химки».