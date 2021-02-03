УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России

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«Рослый нападающий лишь в 27 лет закрепился в основном составе сборной, — говорится в тексте. — На чемпионате мира — 2018 Дзюба стал одной из ключевых фигур команды (забил три мяча) и вскоре унаследовал капитанскую повязку от покинувшего сборную Игоря Акинфеева. В свои 32 года футболист “Зенита” по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян».

«Уроженец Бразилии Фернандес уже девять лет выступает за московский ЦСКА, — говорится в тексте. — В 2017 году, получив российский паспорт, он дебютировал в сборной и сразу стал ее незаменимым игроком на правом фланге обороны. Фернандес не только надежен в защите, но и полезен в атаке. Армеец запомнился голом в четвертьфинале ЧМ-2018 со сборной Хорватии, который привел к серии одиннадцатиметровых».

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На счету Дзюбы 47 матчей за сборную России, в которых он забил 26 голов и отдал 14 результативных передач. Фернандесу 30 лет, за национальную команду он провел 25 встреч, отметившись тремя голами и тремя передачами.