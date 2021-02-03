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17:31 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты уступили казахстанцам на турнире в Минске

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) потерпели второе поражение в розыгрыше Кубка развития, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в минском футбольном манеже подопечные Александра Юревича проиграли сверстникам из Казахстана со счетом 2:4.

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Оба соперника неудачно провели поединки первого тура: белорусы уступили команде Молдовы со счетом 1:3, а казахстанские футболисты потерпели крупное поражение от сборной Таджикистана — 1:7.

Во втором сегодняшнем матче таджикские футболисты разгромили молдаван — 5:1.

Турнирное положение после двух игровых дней: Таджикистан — 6 очков, Молдова — 3, Казахстан — 3, Беларусь — 0.

В последний день соревнований, 6 февраля, белорусы встретятся с таджиками, а казахстанская сборная будет соперничать с молдаванами.

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