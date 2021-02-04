Черчесов: Дюков немало сделал для российского футбола за последние два года

«Внимательно следим за событиями в Москве, где проходит конференция РФС, на которой будут выбраны президент и новый состав исполкома, — сказал Черчесов. — Не сомневаюсь, что мероприятие как всегда пройдет на высоком организационном уровне. За прошедшие два года Александр Валерьевич Дюков уже немало сделал для российского футбола, реформировав многие его направления, убежден, что системная и эффективная деятельность по развитию футбола продолжится им и его командой и в дальнейшем. С интересом ждем и выборов нового состава исполкома. Желаю делегатам конференции продуктивной работы».