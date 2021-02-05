Цели РФС — популизм. Сборная России не сделает такой прыжок в рейтинге ФИФА

Вы могли не заметить, но сегодня важный день для нашего футбола. Переизбран человек, от которого зависит игра номер один в России. Недавно «Чемпионат» делал большой материал о самых влиятельных людях в нашем футболе — Александр Дюков стал первым.

Теперь его переизбрали единогласно. Никто не стал даже воздерживаться. Изначально все понимали, что полноценных выборов не будет — тут ничего нового. Что новое, так это задачи от РФС. Подготовлена красивая презентация, где среди прочего есть такие цели:

Сборная стабильно участвует в плей-офф всех турниров.

всех турниров. Сборная поднимается в классе в Лиге Наций.

Сборная России к 2025-му поднимается в топ-20 в рейтинге ФИФА.

Сборная России к 2030-му поднимается в топ-10 в рейтинге ФИФА.

Наверное, сейчас где-то сидит Сергей Фурсенко и думает: как же мелко мыслит нынешнее руководство РФС — нет, чтобы выиграть чемпионат мира! Чем скромнее цели у руководства РФС, тем более адекватным оно выглядит, тем ближе к реальному миру. Хотя даже нынешние цели кажутся сильно завышенными.



Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Сборная должна стабильно играть в плей-офф? Мы же помним, что в 21-м веке наша сборная на чемпионатах мира лишь один раз выходила из группы. Учитывая наши нынешние позиции (место в рейтинге и востребованность наших футболистов в топ-лигах) весьма оптимистичная задача. Было бы хорошо, чтобы мы для начала просто стабильно попадали на чемпионаты мира и Европы. Если еще начнем стабильно выходить из группы, то вообще отлично. Мы далековато от стабильного выступления в плей-офф. В реальном мире пока скорее так.



Подняться в Лиге Наций — это самый реальный из этих пунктов. Тут есть и пример Украины, которая этого добилась. Есть и наш собственный пример — команде Черчесова было по силам бороться с турками/венграми/сербами. Даже учитывая последний провал, шансы были неплохие.



А теперь самое интересное. Попадание сборной России в топ-20 к 2025 году и в топ-10 к 2030 году. И вот это уже выглядит как популизм. За четыре года рвануть с 39-й позиции на 20-ю практически нереально. Даже если бы в России была выстроена шикарная система подготовки футболистов, то это все равно было бы очень сложно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--001df068e172a02f0fb1" data-vnd="001df068e172a02f0fb1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=001df068e172a02f0fb1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.



Дети занимаются футболом плюс-минус с шести лет. В главной сборной они окажутся, скажем, в 21 год. То есть полноценный цикл — это 15 лет. Видимо, руководство РФС считает, что у нас есть отличное поколение футболистов, которым сейчас 16+ лет. Вот здесь хотелось бы чуть больше объяснения, откуда у РФС такие предпосылки?

Тут ведь даже победы на юношеском уровне мало чего дают главной национальной команде. Наша юношеская сборная U-17 выигрывала чемпионат Европы в 2006-м и 2013-м годах. Единицы попали в сборную. Страшно сказать, что Прудников был самым известным футболистом команды Колыванова. Из тех, кто победил в 2013-м году под руководством Хомухи сейчас в сборной единицы — Головин и Баринов. Но система так не работает, что можно реконструировать лиги и на новый уровнь выйдут те, кому сейчас 16+ лет.



Кого мы собрались выкидывать из топ-10 к 2030-му году?

№ Команда Очки +/- Конфедерация 1 Бельгия 1780 0 УЕФА 2 Франция 1755 0 УЕФА 3 Бразилия 1743 0 КОНМЕБОЛ 4 Англия 1670 0 УЕФА 5 Португалия 1662 0 УЕФА 6 Испания 1645 0 УЕФА 7 Аргентина 1642 0 КОНМЕБОЛ 8 Уругвай 1639 0 КОНМЕБОЛ 9 Мексика 1632 0 КОНКАКАФ 10 Италия 1625 0 УЕФА

В этом рейтинге нет даже Хорватии, хотя футболистов из этой страны на порядок больше в топ-лигах. Даже при попадании в финал ЧМ-2018 сборная Хорватии не удерживается в топ-10. Можно сколько угодно говорить про травмы Головина и Черышева, но Модрич уже почти 10 лет тащит «Реал». Не просто выходит на замену и иногда забивает, а именно тащит. Есть предпосылки, чтобы кто-то из наших футболистов вышел на такой уровень? Едва ли сборная России попадёт в топ-10 с игроками, которые барахтаются в деградирующем РПЛ. Кроме того, Дюков сказал, что к 2025 году Россия надо постараться вернуть себе шестую строчку в клубном рейтинге УЕФА. Пожалуй, это еще более космическая задумка, чем попадание в топ-10 в рейтинге ФИФА.

Получается, что у РФС изначально заоблачные цели. Просто они чуть более адекватны, чем у Фурсенко, который верил в победу на ЧМ-2018. Пока это всё действительно выглядит из серии «пятилетку за два года», как говорит Червиченко. Какие-то недостижимые фантазии.



Возможно, болельщики и журналисты изначально живут в немножко разных мирах. Допускаю, что такие громкие цели боссы РФС анонсируют, чтобы привлечь спонсоров. Если так, то пускай. Мы все заинтересованы в развитии футбола. Просто устали от обещаний.



Тут ведь намного важнее, что РФС планирует делать для развития массового спорта. Пускай, мы не попадем в топ-10 к 2030-му году, но если у нас массовый футбол выйдет на принципиально другой уровень, то это будет серьезным достижением. Намного важнее вот эти два слайда из презентации РФС.

Здорово, что в самой презентации слайды про массовый футбол идут раньше, чем про сборную России и её рейтинг. Хочется верить, что работа будет сконцентрирована не на верхушке айсберга. Если количество детей занимающихся футболом увеличится в два с половиной раза к 2030-му, то вот это и будет прогрессом. Пускай даже таким, который даст эффект в далеком 2045-м году и не будет ассоциироваться с Дюковым. В конце концов, Головин у нас явно не ассоциируется с СССР, хотя он сформировался в Калтане на стадиончике построенном еще во времена СССР и под руководством тренера, который обучался в СССР.