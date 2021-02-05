Цели РФС — популизм. Сборная России не сделает такой прыжок в рейтинге ФИФА
С другой стороны, радует последовательность слайдов.
С другой стороны, радует последовательность слайдов.
Вы могли не заметить, но сегодня важный день для нашего футбола. Переизбран человек, от которого зависит игра номер один в России. Недавно «Чемпионат» делал большой материал о самых влиятельных людях в нашем футболе — Александр Дюков стал первым.
Теперь его переизбрали единогласно. Никто не стал даже воздерживаться. Изначально все понимали, что полноценных выборов не будет — тут ничего нового. Что новое, так это задачи от РФС. Подготовлена красивая презентация, где среди прочего есть такие цели:
Наверное, сейчас
Сборная должна стабильно играть в
Подняться в Лиге Наций — это самый реальный из этих пунктов. Тут есть и пример Украины, которая этого добилась. Есть и наш собственный пример — команде Черчесова было по силам бороться с турками/венграми/сербами. Даже учитывая последний провал, шансы были неплохие.
А теперь самое интересное. Попадание сборной России в топ-20 к 2025 году и в топ-10 к 2030 году. И вот это уже выглядит как популизм. За четыре года рвануть с 39-й позиции на 20-ю практически нереально. Даже если бы в России была выстроена шикарная система подготовки футболистов, то это все равно было бы очень сложно.
Дети занимаются футболом
Тут ведь даже победы на юношеском уровне мало чего дают главной национальной команде. Наша юношеская сборная U-17 выигрывала чемпионат Европы в 2006-м и 2013-м годах. Единицы попали в сборную. Страшно сказать, что Прудников был самым известным футболистом команды Колыванова. Из тех, кто победил в 2013-м году под руководством Хомухи сейчас в сборной единицы — Головин и Баринов. Но система так не работает, что можно реконструировать лиги и на новый уровнь выйдут те, кому сейчас 16+ лет.
Кого мы собрались выкидывать из топ-10 к 2030-му году?
|№
|Команда
|Очки
|+/-
|Конфедерация
|1
|Бельгия
|1780
|0
|УЕФА
|2
|Франция
|1755
|0
|УЕФА
|3
|Бразилия
|1743
|0
|КОНМЕБОЛ
|4
|Англия
|1670
|0
|УЕФА
|5
|Португалия
|1662
|0
|УЕФА
|6
|Испания
|1645
|0
|УЕФА
|7
|Аргентина
|1642
|0
|КОНМЕБОЛ
|8
|Уругвай
|1639
|0
|КОНМЕБОЛ
|9
|Мексика
|1632
|0
|КОНКАКАФ
|10
|Италия
|1625
|0
|УЕФА
В этом рейтинге нет даже Хорватии, хотя футболистов из этой страны на порядок больше в
Получается, что у РФС изначально заоблачные цели. Просто они чуть более адекватны, чем у Фурсенко, который верил в победу на ЧМ-2018. Пока это всё действительно выглядит из серии «пятилетку за два года», как говорит Червиченко.
Возможно, болельщики и журналисты изначально живут в немножко разных мирах. Допускаю, что такие громкие цели боссы РФС анонсируют, чтобы привлечь спонсоров. Если так, то пускай. Мы все заинтересованы в развитии футбола. Просто устали от обещаний.
Тут ведь намного важнее, что РФС планирует делать для развития массового спорта. Пускай, мы не попадем в топ-10 к 2030-му году, но если у нас массовый футбол выйдет на принципиально другой уровень, то это будет серьезным достижением. Намного важнее вот эти два слайда из презентации РФС.
Здорово, что в самой презентации слайды про массовый футбол идут раньше, чем про сборную России и её рейтинг. Хочется верить, что работа будет сконцентрирована не на верхушке айсберга. Если количество детей занимающихся футболом увеличится в два с половиной раза к 2030-му, то вот это и будет прогрессом. Пускай даже таким, который даст эффект в далеком 2045-м году и не будет ассоциироваться с Дюковым. В конце концов, Головин у нас явно не ассоциируется с СССР, хотя он сформировался в Калтане на стадиончике построенном еще во времена СССР и под руководством тренера, который обучался в СССР.
Григорий Телингатер