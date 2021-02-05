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21:33 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Бухлицкий завершил карьеру

ТАСС, 5 февраля. Бывший вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Легенда сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий завершил профессиональную карьеру. Спасибо за все, великий», — говорится в сообщении.

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Бухлицкому 38 лет, карьеру в пляжном футболе он начал в 2005 году. В его активе победы на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, также он по два раза выигрывал Межконтинентальный кубок, Кубок Европы, Евролигу и еще один раз — Европейские игры.

С 2018 года является тренером вратарей национальной команды.

На клубном уровне он представлял российские «Строгино», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Дельту», в Испании выступал за «Барселону».

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