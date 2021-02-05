Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Бухлицкий завершил карьеру
ТАСС, 5 февраля. Бывший вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает
ТАСС, 5 февраля. Бывший вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает
«Легенда сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий завершил профессиональную карьеру. Спасибо за все, великий», — говорится в сообщении.
С 2018 года является тренером вратарей национальной команды.
На клубном уровне он представлял российские «Строгино», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Дельту», в Испании выступал за «Барселону».