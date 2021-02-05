Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Бухлицкий завершил карьеру

Бухлицкому 38 лет, карьеру в пляжном футболе он начал в 2005 году. В его активе победы на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, также он по два раза выигрывал Межконтинентальный кубок, Кубок Европы, Евролигу и еще один раз — Европейские игры.