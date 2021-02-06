Сергей Ковальчук: Как капитан команды, Игорь Стасевич свою миссию полностью провалил
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поделился мнением о футболе и национальной сборной.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поделился мнением о футболе и национальной сборной.
— Сколько себя помню, футбол всегда был неотъемлемой частью моей жизни. В детстве болел за киевское «Динамо», а Олег Блохин являлся главным спортивным кумиром. Постоянно выступал за сборную школы, был капитаном команды, и на майке, конечно, были две единицы — именно под этим номером играл легендарный форвард. Обычно действовал на позиции левого полузащитника — я левша, но бью с обеих ног, за что спасибо тренеру в ДЮСШ, который уделял пристальное внимание этому компоненту. И если футболист сегодня начинает после матча оправдываться: мол, не забил потому, что мяч ему попал под неудобную ногу, у меня возникает масса вопросов. Как к детским тренерам, так и к самому такому мастеру. Ты же профессионал! Почему я в нынешней сборной и выделяю Виталия Лисаковича из числа других, хотя многие жалуются на его непростой характер. Вы посмотрите, как этот парень с мячом обращается! Какие у него удары с обеих ног! Одним талантом здесь не обойдешься — это труд, он развил эти качества в себе сам.
— А что до непростого характера Лисаковича, то если бы у нас в сборной было 11 человек таких «ежиков», то мы бы никогда не проиграли Грузии в плей‑офф Лиги наций.
— Сто процентов! Плюс далекими от идеальных оказались взаимоотношения внутри коллектива: разные взгляды на жизнь, на ситуацию в стране. Выскажу свою позицию: как капитан команды, Игорь Стасевич свою миссию полностью провалил. Он должен был этим процессом управлять, руководить. Капитан команды — это тренер на футбольном поле, вождь. Знаете, очень бросается в глаза, когда грузины или албанцы, положив руки друг другу на плечи перед матчем, дружно поют гимн — они готовы биться за свою страну и за свой флаг, а наши каждый себе на уме, нос воротят. А отсюда и желание поберечься, не пойти в лишний стык, чтобы травму не получить. Я так скажу: футболистов мы разбаловали и отсюда плачевный результат — и сборной, и клубов. Хотя мое мнение такое: тренерский штаб сборной выбран сегодня правильно — Михаил Мархель и Георгий Кондратьев свое дело делают. Возможно, следует пересмотреть состав команды, больше доверять молодым. В этом и есть искусство тренера — рискнуть в нужный момент и довериться молодежи, как это делал в свое время Эдуард Малофеев, — приводит слова министра «Беларусь сегодня».