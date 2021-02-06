Сергей Ковальчук: Как капитан команды, Игорь Стасевич свою миссию полностью провалил

— Сколько себя помню, футбол всегда был неотъемлемой частью моей жизни. В детстве болел за киевское «Динамо», а Олег Блохин являлся главным спортивным кумиром. Постоянно выступал за сборную школы, был капитаном команды, и на майке, конечно, были две единицы — именно под этим номером играл легендарный форвард. Обычно действовал на позиции левого полузащитника — я левша, но бью с обеих ног, за что спасибо тренеру в ­ДЮСШ, который уделял пристальное внимание этому компоненту. И если футболист сегодня начинает после матча оправдываться: мол, не забил потому, что мяч ему попал под неудобную ногу, у меня возникает масса вопросов. Как к детским тренерам, так и к самому такому мастеру. Ты же профессионал! Почему я в нынешней сборной и выделяю Виталия Лисаковича из числа других, хотя многие жалуются на его непростой характер. Вы посмотрите, как этот парень с мячом обращается! Какие у него удары с обеих ног! Одним талантом здесь не обойдешься — это труд, он развил эти качества в себе сам.

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— А что до непростого характера Лисаковича, то если бы у нас в ­сборной было 11 человек таких «ежиков», то мы бы никогда не проиграли Грузии в плей‑офф Лиги наций.