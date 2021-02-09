Сборная России — в первой десятке рейтинга ФИФА к 2030 году. Это реально?

Александр Дюков переизбран на новый срок, и задачи, стоящие перед президентом РФС, по традиции необъятны. От футбола в школах до ориентира, намеченного для первой сборной: к 2025 году быть в двадцатке, а к 2030-му — в десятке лучших команд мира.

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Интересно, что выполнение первого норматива еще можно будет проконтролировать, поскольку в 2025-м как раз истечет нынешний президентский срок. А вот решение задачи-2030 лежит за пределами даже следующей, пока воображаемой, каденции (до 2029 года).

В нынешней двадцатке рейтинга ФИФА 14 европейских команд. Причем, за пределами десятки сейчас — и Германия, и Нидерланды, и даже вице-чемпионы мира хорваты. Но рейтинг текуч, и значения этому всерьез придавать не стоит. Наша цель номер один — к концу пятилетки быть среди вот этих 14−15 лучших европейских команд.

Можно вообразить себе эту команду уже сейчас. Это сборная, построенная вокруг Александра Головина и братьев Миранчуков, ее основной состав — это нынешняя молодежная сборная, если учитывать средний возраст футбольных команд (25 лет). То есть это поколение рожденных на стыке двух тысячелетий.

Может такая команда вторгнуться в границы первой двадцатки рейтинга, если «приграничные» ее войска сегодня — это команды Уэльса, Польши и Сенегала? Да, вполне. Особенно легко говорить такое в дни, когда Головин — лучший игрок французского тура, а Миранчук — лучший игрок «Аталанты» в январе. Но посмотрим, что мы сможем сказать об этом в марте, когда молодежка сыграет на своем чемпионате Европы.

Головин с Миранчуком уже не имеют отношения к этой команде, но основной костяк сборной-2025 именно там пройдет свой первый серьезный смотр. И, кстати, на последующие чемпионаты Европы (и мира) молодежной сборной России имеет смысл отбираться регулярно. Поскольку неспособность проходить такие отборы станет верным индикатором того, что уже и решение Задачи-2025 под сомнением. Чего уж говорить о Задаче-2030.

С последней тоже интересно. Конечно, ее можно воспринимать не буквально, а как максимально реалистичный ориентир. Подобно тому, как «Зенит» весной 2006 года декларировал задачу трижды выиграть Кубок УЕФА за 10 лет: вышло не совсем так, но кое-что получилось. Но неполное соответствие результата исходной задаче не стало причиной какой-то радикальной смены курса клуба, пересмотра его стратегии. Такие планки нужны, без них подтягиваться не научишься.

Тем более примеры нашего присутствия в десятке имеются в истории, если оглянуться. В момент запуска рейтинга в 1992-м мы стартовали с восьмой позиции. К 1995-му достигли исторического пика: Россия была пятой в мире. Да, все это еще можно считать инерцией сборной СССР, относить на счет мощной системы подготовки резерва: на сцену вышли игроки еще юношеских и молодежной сборных Союза. В 1996-м, когда Россия в последний раз возила на чемпионат Европы сборную, которую всерьез считали одним из претендентов на титул, мы откатились на седьмую строчку, а потом надолго первую десятку покинули. Но еще дважды в нее возвращались в уже обозримом прошлом, о нем еще свежи воспоминания у ныне действующего игрока сборной Ю. В. Жиркова: были девятыми в 2008-м (бронза Евро с Хиддинком) и 2012-м (триумфальный отбор к новому Евро с Адвокатом).

Чтобы понять, можем ли мы повторить, неплохо бы уже сейчас понять контуры поколения, которому предстоит быть в десятке через девять лет. Если взять за основу тот же средний возраст, то наше новое золотое поколение — это нынешние игроки юношеских сборных 2004−2006 годов рождения. В самой старшей из них у Ивана Шабарова играет Сергей Пиняев, звезда нынешнего «Чертанова» и будущего «Манчестер Юнайтед», как считается. И всё. Пока на слуху больше никого нет.

В командах Владимира Волчека (сборная игроков 2005 г. р.) и Ролана Гусева (игроки 2006 г. р.) пока нет тех, о ком говорили бы уже сейчас. А когда же начнут? Парням уже по 15 лет, пора. Ведь для решения Задачи-2030 не будет достаточно одной звезды, нужна плеяда. Урожайное поколение.

С другой стороны, что мы в 2003 году слышали об Алане Дзагоеве? Или Романе Широкове? Пройдет пять и девять лет соответственно, и эти игроки станут лидерами команды, по праву входившей в десятку рейтинга мира. Но при этом уже были на слуху Аршавин, Быстров и Денисов, Березуцкие, Акинфеев и Жирков.

В России всегда следует ждать раскрытия самородка, появления звезды как будто из ниоткуда, мимо парадной лестницы сборных. Но если на такое рассчитывать и в этот раз, то речь идет не о системе работы и отбора, а о мечте и вере. Ни то, ни другое не бывает лишним, но только когда — вместе.