«Хет-трик Головина может привлечь внимание топ-клубов. Миранчуку нужно время на адаптацию, главное — не затягивать». Интервью Станислава Черчесова

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— В Турции побывали не только вы сами, но весь штаб сборной. Вместе с тем в ОАЭ в это время работали «Зенит» и «Спартак», в Испании — ЦСКА и «Локо». Почему предпочли именно Анталью, и не возникало ли мысли послать в Дубай и/или Марбелью кого-то из помощников, например Мирослава Ромащенко?

— Прежде всего, в дело вмешивается пандемия. Из-за ковида в Испании установлен усиленный режим въезда в страну, в Эмиратах по прибытии обязательно нужно сдать ПЦР-тест и дождаться отрицательного результата, не покидая отель. Меры понятны, но они, увы, создают сложности для работы. В Турции же с этим попроще, плюс здесь собралось много российских клубов, побывать в расположении которых полезно. Ну, а о «Зените», «Спартаке», ЦСКА и «Локо», где много кандидатов в сборную, мы имеем представление, постоянно на связи с командами и самими ребятами.

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— В таком случае, когда последний раз общались с Артемом Дзюбой?

— Не так давно, причем не просто, а в видеоформате. Позже, во время болезни нападающего, переписывались. Сейчас у Артема все нормально, он готовится к нашему мартовскому сбору (в конце первого весеннего месяца Россия проведет три стартовых встречи отборочного турнира ЧМ-2022 — 24-го в гостях с Мальтой, 27-го дома со Словенией и 30-го на выезде со Словакией. — Прим. В. К.). А пауза в выступлениях за сборную, как недавно сказал Сергей Семак, пошла Дзюбе только на пользу.

Команда Россия

— Вернемся к вашей турецкой командировке. Какое впечатление произвело посещение тренировок и контрольных матчей?

— Сейчас у нас возникло объективное понимание того, кто как работает и чего ждать от команд и футболистов сразу после возобновления сезона. Так что контакты с Сандро Шварцем, Леонидом Слуцким, Юрием Матвеевым, Андреем Талалаевым, Дмитрием Парфеновым, Рашидом Рахимовым, Рустемом Саймановым, Шамилем Газизовым и другими футбольными людьми стали очень полезными. Встречались мы и с Мирчей Луческу, возглавляющим киевское «Динамо», — с таким специалистом всегда есть что обсудить. Говорили с работающим с «Астаной» Андреем Тихоновым, заезжали на спарринги с участием БАТЭ.

Побывали в расположении «Томи», «Нижнего Новгорода», «Алании», «Шинника» — важно знать, как футболисты проявляют себя и в клубах ФНЛ, понимать их уровень. Нам требуются глубокие знания обо всех лигах, поэтому заглянули к молодежному составу «Локомотива». В общем, что-то черпаешь из каждой беседы, так что работы в Анталье хватало.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLH7vQ0lYPD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Станислав Черчесов? (@cherches_stanislav)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— 5 февраля у вас в Анталье состоялась интересная, но не совсем футбольная встреча — ужин с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Он вспоминал осенний матч в Стамбуле в Лиге наций? Может быть, в шутку благодарил Оздоева, с чьей неточной передачи начался перелом в пользу хозяев?

— (Смеется.) Нет, Магомеду спасибо не передавал, хотя тогда присутствовал на трибунах и поддерживал своих. Мы познакомились с Мевлютом в прошлом году на матче турецкой лиги «Аланьяспор» — «Бешикташ», а сейчас отмечали день рождения Чавушоглу. Он когда-то сам неплохо играл, а теперь — страстный болельщик. Конечно, вспомнили и ноябрьский матч — министр сказал, что запомнил его как интересное противостояние. Вообще, наши сборные за последние пять лет встречались шесть раз, в том числе в моей дебютной игре во главе национальной команды. Так что Чавушоглу следит за нами давно и болеет за Россию, когда ее соперник не Турция. Так было и во время чемпионата мира.

— А как дела у выступающего за «Антальяспор» Федора Кудряшова?

— Мы с помощниками побывали на матче команды Федора с «Бешикташем» (3 февраля, счет 1:1. — Прим. В. К.). Кудряшов вышел на позиции левого защитника, тренер, как потом выяснили, выбрал тактику от обороны, с минимальными подключениями вперед. Наш легионер с задачей справился.

А следующую встречу (7 февраля с «Денизлиспор», тоже 1:1 — Прим. В. К.) он уже провел на месте правого центрального защитника — заполнил брешь вместо дисквалифицированного одноклубника, видимо, в «Антальяспоре» видели, как в ноябре Федор заменил в этом качестве удаленного Семенова в Стамбуле против Турции. Кудряшов отыграл все 90 минут, смотрелся достойно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLGzecGFVvH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLGzecGFVvH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLGzecGFVvH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Станислав Черчесов? (@cherches_stanislav)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Головин выдал блестящий футбол в Лиге 1 против «Нима»: хет-трик и голевая передача. Поздравили Александра?

— Мы всегда на связи с Головиным, послал ему сообщение. Пока Саша был травмирован, общались по видео, плюс наш медицинский штаб держит руку на пульсе, старается помогать. Сейчас главный тренер «Монако», очевидно, плавно вводит хавбека в состояние, позволяющее выдерживать 90 минут.

Что касается достижения Александра, то и недооценивать, и переоценивать его нельзя. Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Но для этого ситуация должна созреть с трех сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней. Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в «Монако». Образно говоря, выступления в национальном чемпионате — это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение.

— Алексея Миранчука болельщики признали лучшим игроком «Аталанты» в январе, но итальянские СМИ от него пока не в восторге. Александр Кокорин провел первый матч за «Фиорентину». Как смотрите на эти события?

— Во-первых, мы рады, что представители России переходят в такое серьезное соревнование, как серия А. Понятно, что обоим требуется время, чтобы привыкнуть к новым реалиям, а на СМИ не реагируем — оцениваем сами. Хотя я читал и весьма профессиональную аналитику в ряде итальянских медиа. Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока Гасперини рассматривает его в основном как игрока замены.

Главное, чтобы этот процесс не затягивался — пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Одна из задач — проявить себя так, чтобы в Италии обратили внимание на других наших футболистов, стали проявлять к ним интерес, приглашать. Про Кокорина же рассуждать предметно пока рано, так как он совсем недавно перешел в «Фиорентину» и лишь однажды вышел на замену.

— Последний вопрос не связан со сборной. Как относитесь к идее УЕФА о реформе Лиги чемпионов, ведь в случае утверждения проекта представительство России окажется под угрозой?

— Пройдет обсуждение, получим его итог — и тогда уже станет ясно, в каком формате УЕФА будет проводить этот турнир.

***

Коллектив сборной России скорбит по поводу скоропостижной кончины многолетнего массажиста ЦСКА и национальной команды Михаила Насибова и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.