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16:05 (мск), источник: ТАСС

Итальянец Бордин возглавил сборную Молдавии по футболу

КИШИНЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Итальянец Роберто Бордин назначен главным тренером сборной Молдавии по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Молдавии (FMF).

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Такое решение было принято единогласно на заседании исполнительного комитета FMF.

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Молдавия

Контракт с 56-летним специалистом подписан до конца отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Бордин сменил на этом посту Энгина Фырата, который руководил молдавской сборной с октября 2019 года. При нем команда провела 11 матчей, команда потерпела девять поражений и дважды сыграла вничью.

Бордин ранее тренировал молдавский «Шериф», который приводил к победе в Кубке Молдавии и двум титулам чемпиона страны, и азербайджанский «Нефтчи».

В отборочном турнире чемпионата мира — 2022 сборная Молдавии сыграет с командами Дании, Австрии, Шотландии, Израиля и Фарерских островов.

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