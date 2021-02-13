«Все, кроме “Кайрата”». Тренерский штаб сборной Казахстана начал тестировать футболистов КПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов вместе со своими ассистентами посетил тренировку «Ордабасы», сообщает пресс-служба южан.

Тренерский штаб протестировал футболистов шымкентского клуба для создания базы данных о физическом состоянии сборников. Впоследствии будут проверены и другие игроки клубов КПЛ.

Команда Казахстан

О проводимых тестах игроков рассказал тренер-аналитик национальной команды Павел Черепанов:

— Задача сегодняшнего мероприятия — это посмотреть уровень скоростной и силовой выносливости футболистов на данном этапе подготовки. Поэтому важно знать начальные результаты. И в будущем, когда игроки прибудут в расположение национальной сборной, мы уже будем знать показатели того или иного футболиста. И далее для всех кандидатов в сборную будут обязательно проведены тесты. Важно посмотреть динамику всех показателей. Да, может, цифры на данном этапе не столь хорошие, но мы понимаем, что это начало подготовки. Наверняка они будут еще расти. Что приятно — это то, что футболисты показали сто процентов тех возможностей, которые они имеют на сегодня. Мы очень рады, что «Ордабасы» — первая команда, которая была протестирована.