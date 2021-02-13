«Все, кроме “Кайрата”». Тренерский штаб сборной Казахстана начал тестировать футболистов КПЛ
Такое мероприятие проводится впервые за много лет.
Такое мероприятие проводится впервые за много лет.
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов вместе со своими ассистентами посетил тренировку «Ордабасы», сообщает
Тренерский штаб протестировал футболистов шымкентского клуба для создания базы данных о физическом состоянии сборников. Впоследствии будут проверены и другие игроки клубов КПЛ.
О проводимых тестах игроков рассказал
— Задача сегодняшнего мероприятия — это посмотреть уровень скоростной и силовой выносливости футболистов на данном этапе подготовки. Поэтому важно знать начальные результаты. И в будущем, когда игроки прибудут в расположение национальной сборной, мы уже будем знать показатели того или иного футболиста. И далее для всех кандидатов в сборную будут обязательно проведены тесты. Важно посмотреть динамику всех показателей. Да, может, цифры на данном этапе не столь хорошие, но мы понимаем, что это начало подготовки. Наверняка они будут еще расти. Что приятно — это то, что футболисты показали сто процентов тех возможностей, которые они имеют на сегодня. Мы очень рады, что «Ордабасы» — первая команда, которая была протестирована.
Хочу отметить, что это инициатива Казахстанской федерации футбола и лично главного тренера Талгата Маруановича. Сейчас мы хотим создать банк данных всех футболистов Казахстана для того, чтобы могли отслеживать их подготовку и уровень мастерства. Мы хотим, чтобы была преемственность подготовки от U-17, U-19, U-21 до национальной сборной. Такое мероприятие мы проводим впервые за много лет. И мы надеемся, что это будет полезным не только для сборной, но и для самих клубов. Сейчас все клубы откликнулись на данную инициативу, за исключением «Кайрата», остальные все дали свое согласие. «Ордабасы» — первая команда в нашем обширном списке, за что благодарим руководство клуба.