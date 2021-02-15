Умер чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины Леопольдо Луке
15 февраля Ассоциация футбола Аргентины в своем Twitter сообщила о смерти
15 февраля Ассоциация футбола Аргентины в своем Twitter сообщила о смерти
Луке становился чемпионом мира в 1978-м со сборной Аргентины. На его счету 45 игр и 22 гола в составе национальной команды.
«Прощай, чемпион!» — написано в Twitter Ассоциации футбола Аргентины.
За время клубной карьеры Луке выступал за «Сантос», «Ривер Плейт», «Расинг», «Росарио Сентраль» и другие команды.
В январе RBD сообщал, что аргентинец был госпитализирован с коронавирусом.