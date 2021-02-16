Станислав Черчесов завершил вакцинацию от коронавирусной инфекции

Сборная России в марте начнет выступление в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Команда сыграет против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

Первые официальные матчи российских клубов на внутренней арене состоятся 20—22 февраля , в эти дни пройдут игры 1/8 финала Бетсити — Кубка России. Сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится 26 февраля, в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) игры запланированы на 27 февраля. Единственный представитель России в еврокубках «Краснодар» 18 и 25 февраля сыграет против хорватского «Динамо» из Загреба в 1/16 финала Лиги Европы.