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13:40 (мск), источник: ТАСС

Станислав Черчесов завершил вакцинацию от коронавирусной инфекции

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов завершил вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

Черчесов начал процесс вакцинации 26 января.

Сборная России в марте начнет выступление в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Команда сыграет против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

Первые официальные матчи российских клубов на внутренней арене состоятся 20—22 февраля, в эти дни пройдут игры 1/8 финала Бетсити — Кубка России. Сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится 26 февраля, в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) игры запланированы на 27 февраля. Единственный представитель России в еврокубках «Краснодар» 18 и 25 февраля сыграет против хорватского «Динамо» из Загреба в 1/16 финала Лиги Европы.

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