Черчесов принял участие в конференции по сотрудничеству между Россией и Германией

Модератором конференции выступил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. В ходе мероприятия Черчесов рассказал о роли мотивации в футболе, вспомнил о выступлении в чемпионате Германии, а также о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира. После конференции Черчесов и Шепп несколько раз пробили по мини-воротам.
«Меня многое связывает с Германией: в начале 90-х я уехал из “Спартака” в дрезденское “Динамо”, где провел два отличных сезона, — сказал Черчесов. — Под руководством нынешнего тренера сборной Германии Йоахима Лёва играл в Австрии. Немецкий подход к делу мне близок и понятен, а насколько сильна футбольная сборная этой страны, все и так отлично знают. С удовольствием принял приглашение выступить на сегодняшней конференции, тем более что состав участников был очень представительным».
В качестве игрока Черчесов выступал за российские «Спартак», «Локомотив», германское «Динамо» и австрийский «Тироль». Сборную России специалист тренирует с 2016 года, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.