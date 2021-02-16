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20:07 (мск), источник: ТАСС

Черчесов принял участие в конференции по сотрудничеству между Россией и Германией

ТАСС, 16 февраля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал участником конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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Модератором конференции выступил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. В ходе мероприятия Черчесов рассказал о роли мотивации в футболе, вспомнил о выступлении в чемпионате Германии, а также о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира. После конференции Черчесов и Шепп несколько раз пробили по мини-воротам.

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«Меня многое связывает с Германией: в начале 90-х я уехал из “Спартака” в дрезденское “Динамо”, где провел два отличных сезона, — сказал Черчесов. — Под руководством нынешнего тренера сборной Германии Йоахима Лёва играл в Австрии. Немецкий подход к делу мне близок и понятен, а насколько сильна футбольная сборная этой страны, все и так отлично знают. С удовольствием принял приглашение выступить на сегодняшней конференции, тем более что состав участников был очень представительным».

В качестве игрока Черчесов выступал за российские «Спартак», «Локомотив», германское «Динамо» и австрийский «Тироль». Сборную России специалист тренирует с 2016 года, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

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