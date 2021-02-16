Черчесов принял участие в конференции по сотрудничеству между Россией и Германией

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Модератором конференции выступил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. В ходе мероприятия Черчесов рассказал о роли мотивации в футболе, вспомнил о выступлении в чемпионате Германии, а также о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира. После конференции Черчесов и Шепп несколько раз пробили по мини-воротам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--7ad157f1d5da73ee7d5e { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--7ad157f1d5da73ee7d5e { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--7ad157f1d5da73ee7d5e" data-vnd="7ad157f1d5da73ee7d5e" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=7ad157f1d5da73ee7d5e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

«Меня многое связывает с Германией: в начале 90-х я уехал из “Спартака” в дрезденское “Динамо”, где провел два отличных сезона, — сказал Черчесов. — Под руководством нынешнего тренера сборной Германии Йоахима Лёва играл в Австрии. Немецкий подход к делу мне близок и понятен, а насколько сильна футбольная сборная этой страны, все и так отлично знают. С удовольствием принял приглашение выступить на сегодняшней конференции, тем более что состав участников был очень представительным».