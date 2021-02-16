Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Грузией

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджир сообщил о проведении матча между национальной командой его страны и сборной Казахстана, передает lelo.ge.

Игра будет носить статус товарищеской и состоится в ноябре. Место проведения не сообщается.

Напомним, что уже в марте сборная Казахстана стартует в отборочном раунде чемпионата мира-2022.