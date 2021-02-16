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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Грузией

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Источник: Reuters

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджир сообщил о проведении матча между национальной командой его страны и сборной Казахстана, передает lelo.ge.

Игра будет носить статус товарищеской и состоится в ноябре. Место проведения не сообщается.

Напомним, что уже в марте сборная Казахстана стартует в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

Ей предстоит сыграть с действующим чемпионом Франций, Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

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