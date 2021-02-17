Черчесов посоветовал «Спутник V» иностранцам: Всем ответил, что на сегодня это лучшая вакцина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что советовал иностранным коллегам российскую вакцину «Спутник V».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что советовал иностранным коллегам российскую вакцину «Спутник V».
57-летний Черчесов начал процесс вакцинации от коронавируса 26 января, а завершил процедуру 16 февраля.
«Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали. Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит “Спутником V”, и все