Черчесов посоветовал «Спутник V» иностранцам: Всем ответил, что на сегодня это лучшая вакцина

«Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали. Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит “Спутником V”, и все как-то сдвинулось с места. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться», — цитирует Черчесова matchtv.ru.