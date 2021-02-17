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00:02 (мск), источник: Sport24

Черчесов посоветовал «Спутник V» иностранцам: Всем ответил, что на сегодня это лучшая вакцина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что советовал иностранным коллегам российскую вакцину «Спутник V».

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15
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57-летний Черчесов начал процесс вакцинации от коронавируса 26 января, а завершил процедуру 16 февраля.

«Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали. Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит “Спутником V”, и все как-то сдвинулось с места. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться», — цитирует Черчесова matchtv.ru.

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