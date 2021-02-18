Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Вольфсбергер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Милан
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Брага
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Аякс
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
10СКА разгромил «Спартак»
12:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сохранила 39-ю строчку в рейтинге ФИФА

ТАСС, 18 февраля. Сборная России осталась на 39-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В активе российской команды 1 461 очко. В первой десятке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 780 очков), далее идут команды Франции (1 755), Бразилии (1 743), Англии (1 670) и Португалии (1 662). Наибольший рост в рейтинге продемонстрировала сборная Мали, которая поднялась на три строчки и в обновленном списке занимает 54-ю позицию (1 412).

Ближайшие официальные матчи сборная России проведет в марте. В отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года россияне сыграют против мальтийцев (24 марта, в гостях), словенцев (27 марта, дома) и словаков (30 марта, в гостях). Летом команда выступит на чемпионате Европы, на групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Краснодар»: В Лиге Европы, но без Рамиреса и Сафонова
«Барселона» намерена летом назначить Хави на пост тренера
Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open
Елисеев заявил, что приглашение Фуркада опустошит бюджет СБР
Какой же Холанд зверь! Прибил «Севилью» и установил рекорд
Осака обыграла Серену Уильямс и вышла в финал Australian Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь