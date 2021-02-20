Новым тренером сборной Сербии по футболу станет Драган Стойкович

14 декабря Футбольный союз Сербии сообщил об увольнении с поста главного тренера Любиши Тумбаковича . Причиной отставки главного тренера, занимавшего эту должность 1,5 года, стало неудачное выступление в отборочном турнире чемпионата Европы.

Стойкович родился в 1965 году, играл за «Раднички», «Црвену звезду», французский «Марсель», итальянскую «Верону», японский «Нагоя Грампус Эйт». Представлял сборную Югославии с 1986 по 2001 год, забил 15 голов.

Сборная Сербии не сумела пробиться на чемпионат Европы. Команда заняла третье место в отборочной группе, а в стыковом матче за выход на турнир проиграла шотландцам в серии пенальти. Сборная Сербии была соперником команды России по группе в Лиге наций. Сербская команда заняла третье место, в заключительном матче турнира 18 ноября со счетом 5:0 разгромила сборную России, ставшую второй в группе.