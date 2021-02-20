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15:40 (мск), источник: ТАСС

Новым тренером сборной Сербии по футболу станет Драган Стойкович

БЕЛГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Драган Стойкович возглавит сборную Сербии по футболу. Об этом сообщило в субботу агентство Tanjug.

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Источник: AP 2020

«Договор достигнут. Стойкович — новый тренер сборной Сербии. Осталось уточнить несколько технических вещей», — сказал заместитель председателя Футбольного союза Сербии Марко Пантелич.

Команда
Сербия

14 декабря Футбольный союз Сербии сообщил об увольнении с поста главного тренера Любиши Тумбаковича. Причиной отставки главного тренера, занимавшего эту должность 1,5 года, стало неудачное выступление в отборочном турнире чемпионата Европы.

Стойкович родился в 1965 году, играл за «Раднички», «Црвену звезду», французский «Марсель», итальянскую «Верону», японский «Нагоя Грампус Эйт». Представлял сборную Югославии с 1986 по 2001 год, забил 15 голов.

Сборная Сербии не сумела пробиться на чемпионат Европы. Команда заняла третье место в отборочной группе, а в стыковом матче за выход на турнир проиграла шотландцам в серии пенальти. Сборная Сербии была соперником команды России по группе в Лиге наций. Сербская команда заняла третье место, в заключительном матче турнира 18 ноября со счетом 5:0 разгромила сборную России, ставшую второй в группе.

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