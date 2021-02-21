Это’О снова забивает за Камерун. Сын легенды мечтает повторить путь великого отца
Знакомые фамилии и новые герои.
Знакомые фамилии и новые герои.
Рассказываем о сыне знаменитого в прошлом форварда сборной Камеруна, «Барселоны», «Челси», «Интера» и «Анжи».
Новое поколение наступает, и в нем все больше знакомых фамилий. Например, вечный Джанлуиджи Буффон собирает футболки сыновей своих старых товарищей и соперников. В его коллекции майки Даниэле Мальдини, Тимоти Веа, Маркуса Тюрама, Федерико Кьезы и, конечно, их знаменитых отцов.
С годами таких случаев становится все больше. Джастин Клайверт, Эрлинг Холанн, Каспер Шмайхель, Джованни Симеоне, Джордан Ларссон… Продолжать список можно долго, а теперь в него добавился камерунец Этьен Это’О. Один из четырех детей знаменитого форварда Самюэля Это’О в субботу заявил о себе во весь голос, забив два гола в матче молодежного (U-20) Кубка африканских наций в ворота сборной Мозамбика (4:1).
Еще на его счету голевая передача и заслуженный приз лучшему игроку матча. Один из мячей Это’О-младший забил со штрафного, что заставило вспомнить его знаменитого отца. В сети появился ролик, на котором можно увидеть и субботний мяч юноши, и события 15-летней давности, когда в похожей ситуации отличился папа молодого таланта.
Этот штрафной — далеко не единственная параллель со славным прошлым «Неукротимых львов». Дело в том, что в камерунской молодежке собралась целая компания сыновей бывших футболистов сборной. Кроме Этьена это Энцо Чато и Джуниор Сандей Жанг.
Забавно, что Это’О-младший выбрал в сборной не отцовскую «девятку», а десятый номер. Под девятым номером на игру с Мозамбиком вышел также отметившийся голом
Заявить о себе во весь голос Этьен мог еще на чемпионате мира U-17 в октябре 2019-го, однако вмешалась большая политика. Президент Камеруна подписал указ, согласно которому за сборную этого возраста, а также команду 15-летних могли выступать только доморощенные игроки, которые живут в стране.
Можно было затаить обиду, и в интервью Transfermarkt.com юноша признался: «Никому не желаю оказаться в такой ситуации. В тот момент они отняли мечту у меня и моих европейских товарищей. На нас повлияла политика».
Однако Этьен все равно нашел позитивные моменты, так как он подружился с новыми партнерами по команде и забил гол в товарищеском матче.
«Не буду лгать, ведь Испания — моя страна, но я чувствую себя камерунцем, — говорил родившийся в
Тут, правда, надо заметить, что отец Этьена уже в 16 лет дебютировал в основе «Неукротимых львов», тогда как сын еще не добился заметных успехов. Только прошлой осенью он подписал первый в карьере профессиональный контракт с клубом испанской сегунды «Овеьдо», куда перешел из «Атлетико Балеарес». Там все отмечали, что 189-сантиметровый форвард унаследовал у отца мощь и скорость и предрекали скорый переход в профессионалы. Пока Это’О-младший выступает за вторую команду «Овьедо» с перспективой перевода в основной состав, а игра с Мозамбиком стала дебютом за Камерун. Ему приходится догонять отца, и важный шаг к этому сделан.
Андрей Кузичев