Появились новые подробности по товарищескому матчу Казахстан — Кыргызстан

В Кыргызском футбольном союзе не подтверждают и не опровергают информацию о товарищеском матче со сборной Казахстана. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

По имеющейся информации, до конца текущей недели должен решиться вопрос о проведении игры. Кыргызский футбольный союз не исключает возможность проведения выездного товарищеского матча в даты ФИФА.

Команда Казахстан

Отмечается, что сборная Кыргызстана 30 марта должна была провести матч отборочного этапа ЧМ-2022 против Мьянмы, но он был перенесен на июнь 2021 года из-за нестабильной политической ситуации в этой стране.

Сборная Казахстана 28 марта стартует в отборочном турнире ЧМ-2022 в европейской зоне. В этот день команда Талгата Байсуфинова примет Францию.