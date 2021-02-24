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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «Баварии» Мусиала будет выступать за сборную Германии

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала принял решение выступать за Германию на международном уровне, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

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Источник: AP 2020

Мусиала, которому в пятницу исполнится 18 лет, родился в Германии в семье британца нигерийского происхождения и немки. В детстве он переехал с семьей в Англию и выступал за сборные этой страны возрастов до 15, до 16, до 17 лет и до 21 года, а также за сборную Германии до 16 лет.

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Германия

«У меня есть сердце для Германии и сердце для Англии, оба сердца будут продолжать биться. Я много думал над этим вопросом. В конце концов, я прислушался к своему ощущению, что играть за Германию — правильное решение», — сказал Мусиала, которого цитирует sportschau.de.

«Я рад, что Джамал Мусиала решил играть за Германию в будущем, — сказал главный тренер бундестим Йоахим Лёв. — Я вижу в нем огромный потенциал. Никто не может дать ему гарантий, но я думаю, что в марте мы увидим его в сборной».

Мусиала сыграл за «Баварию» в бундеслиге 16 матчей и забил 3 мяча, а во вторник забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов в ворота римского «Лацио».

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