Умер бывший тренер сборной Хорватии по футболу Златко Кранчар

Как отмечается в сообщении, Кранчар умер в Загребе после кратковременной и тяжелой болезни.

В качестве игрока Кранчар выступал за загребское «Динамо», венский «Рапид», после завершения карьеры перешел на тренерскую работу. Он возглавлял несколько хорватских клубов, в том числе загребское «Динамо», сборные Хорватии и Черногории, иранский «Сепахан», катарский «Аль-Ахли».