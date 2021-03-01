Умер бывший тренер сборной Хорватии по футболу Златко Кранчар
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший футболист сборной Югославии,
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший футболист сборной Югославии,
Как отмечается в сообщении, Кранчар умер в Загребе после кратковременной и тяжелой болезни.
В качестве игрока Кранчар выступал за загребское «Динамо», венский «Рапид», после завершения карьеры перешел на тренерскую работу. Он возглавлял несколько хорватских клубов, в том числе загребское «Динамо», сборные Хорватии и Черногории, иранский «Сепахан», катарский «Аль-Ахли».
Кранчар был капитаном сборной Хорватии в первом матче в истории команды, в котором она победила команду США в Загребе (2:1) в октябре 1990 года. Тогда Хорватия не была признана Международной федерацией футбола (ФИФА), поэтому матч носил неофициальный статус.