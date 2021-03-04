Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Бромвич Альбион
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
3.03
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
3.03
Бордо
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
3.03
Лилль
Марсель
20
Футбол. Зарубежный
3.03
Монпелье
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Нант
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
3.03
Страсбур
Монако
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Аталанта
Кротоне
51
Футбол. Зарубежный
3.03
Беневенто
Верона
03
Футбол. Зарубежный
3.03
Дженоа
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Кальяри
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Милан
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Фиорентина
Рома
12
Все события
Фоторепортажи
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
11:45 (мск), источник: Sport24

Экс-игрок «Марселя» Драган Стойкович возглавил сборную Сербии

Бывший футболист «Црвены Звезды», «Марселя», «Вероны» и сборной Югославии Драган Стойкович назначен на пост главного тренера сборной Сербии.

Наверх

Как сообщает пресс-служба национальной команды, с 56-летним специалистом заключили трехлетний контракт, рассчитанный до конца квалификации Евро-2024.

В квалификации ЧМ-2022 Сербия сыграет в одной группе с Португалией, Ирландией, Азербайджаном и Люксембургом. В отборе на Евро-2020 Сербия уступила Шотландии в стыковом матче в серии пенальти (1:1, 4:5). После этого свой пост покинул предшественник Стойковича Любиша Тумбакович.

 Жена русского футболиста попыталась покончить с собой после скандала с изменой мужа
Девушка футболиста «Локомотива» отреагировала на пошлость в свой адрес после фото в купальнике
Сумасшедшая победа «Барселоны» в Кубке Испании
Овечкин сорвался и зарядил клюшкой между ног дерзкому американцу
Русский игрок уделал любимчика Канады. Михеев обогнал Макдэвида
«Фиорентина» опять проиграла после выхода Кокорина (видео)
Магия Головина погасла. «Монако» проиграл впервые в году
Татьяна Тарасова: Косторной надо на всю страну извиниться
Российский боец хочет провести поединок с Тони Фергюсоном
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь