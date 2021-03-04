Экс-игрок «Марселя» Драган Стойкович возглавил сборную Сербии
Бывший футболист «Црвены Звезды», «Марселя», «Вероны» и сборной Югославии Драган Стойкович назначен на пост главного тренера сборной Сербии.
Бывший футболист «Црвены Звезды», «Марселя», «Вероны» и сборной Югославии Драган Стойкович назначен на пост главного тренера сборной Сербии.
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В квалификации ЧМ-2022 Сербия сыграет в одной группе с Португалией, Ирландией, Азербайджаном и Люксембургом. В отборе на Евро-2020 Сербия уступила Шотландии в стыковом матче в серии пенальти (1:1, 4:5). После этого свой пост покинул предшественник Стойковича Любиша Тумбакович.