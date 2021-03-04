Экс-игрок «Марселя» Драган Стойкович возглавил сборную Сербии

В квалификации ЧМ-2022 Сербия сыграет в одной группе с Португалией, Ирландией, Азербайджаном и Люксембургом. В отборе на Евро-2020 Сербия уступила Шотландии в стыковом матче в серии пенальти (1:1, 4:5). После этого свой пост покинул предшественник Стойковича Любиша Тумбакович.