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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин высказался о возвращении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов говорил в интервью РИА Новости, что Дзюба вернется в сборную России по футболу в качестве капитана команды в марте.

«У кого-то из вас могут возникнуть сомнения из-за возвращения Артема в команду. Вроде бы сейчас он не очень хорошо играет, а в последнем матче не забил пенальти. Там, правда, события были бурные. Дзюба вообще не знал, может, ему предстояло играть с “Рубином” голышом. Ну какими глазами он сейчас должен пересматривать гол Макарова в ворота “Зенита”? Сейчас еще весь мир обсуждает Холанда и Мбаппе, которые идут на смену Месси и Роналду. Тут поневоле почувствуешь себя старым», — рассказал Уткин в выпуске своего YouTube-шоу «Футбольный клуб».

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В прошлом году Черчесов не стал вызывать Дзюбу в команду после скандала с попавшим в интернет интимным видео футболиста.

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