Уткин прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную России

«У кого-то из вас могут возникнуть сомнения из-за возвращения Артема в команду. Вроде бы сейчас он не очень хорошо играет, а в последнем матче не забил пенальти. Там, правда, события были бурные. Дзюба вообще не знал, может, ему предстояло играть с “Рубином” голышом. Ну какими глазами он сейчас должен пересматривать гол Макарова в ворота “Зенита”? Сейчас еще весь мир обсуждает Холанда и Мбаппе, которые идут на смену Месси и Роналду. Тут поневоле почувствуешь себя старым», — рассказал Уткин в выпуске своего YouTube-шоу «Футбольный клуб».