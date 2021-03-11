Уткин прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную России
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин высказался о возвращении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин высказался о возвращении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов говорил в интервью РИА Новости, что Дзюба вернется в сборную России по футболу в качестве капитана команды в марте.
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В прошлом году Черчесов не стал вызывать Дзюбу в команду после скандала с попавшим в интернет интимным видео футболиста.