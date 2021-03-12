Уткин — о премиальных тренеров сборной России: Эти люди не стоят 20 миллионов

«История с 20 миллионами премиальных тренерскому штабу интересна даже не тем, что они за четыре года выросли в четыре раза. Главный тренер всегда должен был уметь выбивать бабло.



Дело даже не в ее (истории) чрезмерности. Тренер, если не ошибаюсь, получает у нас 2 миллиона евро в год, плюс еще премиальные за официальные матчи, за выполнение задач. Для персонала премиальные примерно сопоставимы по объему с зарплатной величиной, и так во всех командах — на это и живут.



Абсолютная цифра вообще не должна никого смущать, потому что она выплачивается людьми, которые денег особенно не считают. Есть нюанс, сборная — это не частный клуб. И хотя РФС — не государственная организация, но все-таки сборная представляет страну. И неплохо было бы соизмеряться с тем, что происходит в этой самой стране и как это может быть воспринято.



В том, что это правда, я нисколько не сомневаюсь, потому что это опроверг юрист Черчесова, он же агент — Алан Агузаров. Если Агузаров на что-то говорит, что этого нет, можно быть уверенным — берем, лучше два экземпляра, можно даже не проверять. Цифра премиальных в 20 миллионов рублей мне кажется важной, потому что за эти деньги люди оказываются неспособными просчитать, чего стоит победа в товарищеском матче. Эти люди не стоят 20 миллионов, друзья. Это совершенно точно», — сказал Уткин на своем ютуб-канале.