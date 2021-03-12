Уткин — о премиальных тренеров сборной России: Эти люди не стоят 20 миллионов
Популярный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о премиальных для тренеров сборной России.
Популярный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о премиальных для тренеров сборной России.
Ранее появилась информация, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов и ее административный штаб получают премию за победу в товарищеском матче в размере 20 млн рублей, а за ничью им полагается в районе 10 млн. Позже Алан Агузаров, оказывающий юридическое сопровождение Черчесову, опроверг эти данные.
«История с 20 миллионами премиальных тренерскому штабу интересна даже не тем, что они за четыре года выросли в четыре раза. Главный тренер всегда должен был уметь выбивать бабло.
Дело даже не в ее (истории) чрезмерности. Тренер, если не ошибаюсь, получает у нас 2 миллиона евро в год, плюс еще премиальные за официальные матчи, за выполнение задач. Для персонала премиальные примерно сопоставимы по объему с зарплатной величиной, и так во всех командах — на это и живут.
Абсолютная цифра вообще не должна никого смущать, потому что она выплачивается людьми, которые денег особенно не считают. Есть нюанс, сборная — это не частный клуб. И хотя РФС — не государственная организация, но
В том, что это правда, я нисколько не сомневаюсь, потому что это опроверг юрист Черчесова, он же агент — Алан Агузаров. Если Агузаров на