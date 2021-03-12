Два известных полузащитника вернутся в сборную Казахстана

Оба игрока помогли своему клубу одержать победу в Суперкубке Казахстана. Нургалиев провел две игры против «Кайрата» и «Астаны». Что касается Мужикова, то на его счету один гол и голевая передача в двух встречах.

Последний раз Нургалиев играл за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0) в феврале 2019 года. Мужиков же провел заключительную игру за сборную осенью того же года, когда вышел на замену в игре против России (0:1).