Черчесов заморозил снятое интервью. Он требует вырезать слова о поправках к Конституции
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заморозил выход интервью журналисту Нобелю Арустамяну, записанное около трёх недель назад.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заморозил выход интервью журналисту Нобелю Арустамяну, записанное около трёх недель назад.
Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своём
По информации источника, на этапе сверки специалист потребовал внести две правки — вырезать фрагменты, где он отвечает на вопросы о YouTube и поправках к Конституции. Подобные изменения не были обговорены заранее, поэтому Арустамян отказывается их вносить. Черчесов также стоит на своём,
Напомним, прошлым летом в России прошло голосование о поправках к Конституции. Черчесов призывал принимать в нём участие.