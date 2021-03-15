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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов заморозил снятое интервью. Он требует вырезать слова о поправках к Конституции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заморозил выход интервью журналисту Нобелю Арустамяну, записанное около трёх недель назад.

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Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале «Футбольный Биги».

По информации источника, на этапе сверки специалист потребовал внести две правки — вырезать фрагменты, где он отвечает на вопросы о YouTube и поправках к Конституции. Подобные изменения не были обговорены заранее, поэтому Арустамян отказывается их вносить. Черчесов также стоит на своём, из-за чего уже смонтированное видео до сих пор не выходит на канале журналиста.

Напомним, прошлым летом в России прошло голосование о поправках к Конституции. Черчесов призывал принимать в нём участие.

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