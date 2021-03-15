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18:28 (мск), источник: Матч ТВ

Черчесов: Обсудим с Соболевым его падения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о манере игры нападающего Александра Соболева и назначении форварда Артема Дзюбы капитаном команды на предстоящие мартовские матчи.

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Источник: РИА "Новости"

Также специалист поделился мнением о необходимости вакцинации футболистов национальной команды.

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— О возвращении Дзюбы и то, что он будет капитаном, вы сказали еще до того, как он забил первый мяч в 2021-м…

— Я сказал — и он забил. Вот вы и ответили на свой вопрос. Если бы меня не спросили — я бы не ответил. Но меня спросили и этот то случай, когда мямлить… (не надо). Был конкретный вопрос — я дал конкретный ответ. Ну и он забил. Значит, всё правильно.

— Романцев поругал Соболева за то, что тот много падает. Не обращали внимание на это?

— Мы это видим, подсказываем ему. Падать надо — в нужный момент. Маслаченко, по-моему так говорил: «Маленькие футбольные хитрости». Понимаю, о чем говорил Олег Иванович, что есть моменты, когда мяч у тебя и ты можешь его сохранить. Естественно, если был бы маленький игрок, то никто бы не замечал, а когда такую махину роняют… Мы это еще раз с ним обсудим.

— Была информация, что вы настаивали на вакцинации игроков сборной. Это так?

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Группа H, 24.03.2021, 22:45

Мальта-Россия-

— Никогда не говорил и не писал от себя об этом. Я сделал прививку, а личный пример — как метод мотивации. Но кто и как будет действовать — каждый решает сам, заставить мы никого не можем. У каждого свой организм, многие переболели.

— Но вам было бы спокойнее, если бы игроки привились?

— Мне всегда спокойно, если футболист, делая что-то, уверен в этом. Другое дело, что имея вот эту вакцину, наверное, можно сделать такую защиту. Мне сделали, кровь проверили на антитела, всё — sehr gut (очень хорошо — нем.) Тренеру удобнее, чтобы подчиненный сделал что-то не из-под палки. Если он сделает и потом будет плеваться, что его заставили, наверное, это не плюс. Хотя это может быть плюсом, но сам игрок будет считать, что не плюс. Какой-то внутренний конфликт. Поэтому ситуация как есть, такая есть. Я сделал прививку, в РФС тоже, мы только своим примером можем (помогать) и нашим футболистам, и вообще всем жителям России.

Сборная России в марте проведет три матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. 24 и 30 марта состоятся гостевые игры с командами Мальты и Словакии, а 27 марта в Сочи сборная России примет Словению.

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