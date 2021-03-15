Черчесов: Обсудим с Соболевым его падения
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о манере игры нападающего Александра Соболева и назначении форварда Артема Дзюбы капитаном команды на предстоящие мартовские матчи.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о манере игры нападающего Александра Соболева и назначении форварда Артема Дзюбы капитаном команды на предстоящие мартовские матчи.
Также специалист поделился мнением о необходимости вакцинации футболистов национальной команды.
— О возвращении Дзюбы и то, что он будет капитаном, вы сказали еще до того, как он забил первый мяч в 2021-м…
— Я сказал — и он забил. Вот вы и ответили на свой вопрос. Если бы меня не спросили — я бы не ответил. Но меня спросили и этот то случай, когда мямлить… (не надо). Был конкретный вопрос — я дал конкретный ответ. Ну и он забил. Значит, всё правильно.
— Романцев поругал Соболева за то, что тот много падает. Не обращали внимание на это?
— Мы это видим, подсказываем ему. Падать надо — в нужный момент. Маслаченко,
— Была информация, что вы настаивали на вакцинации игроков сборной. Это так?
— Никогда не говорил и не писал от себя об этом. Я сделал прививку, а личный пример — как метод мотивации. Но кто и как будет действовать — каждый решает сам, заставить мы никого не можем. У каждого свой организм, многие переболели.
— Но вам было бы спокойнее, если бы игроки привились?
— Мне всегда спокойно, если футболист, делая
Сборная России в марте проведет три матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. 24 и 30 марта состоятся гостевые игры с командами Мальты и Словакии, а 27 марта в Сочи сборная России примет Словению.