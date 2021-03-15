Уткин: Жирова в сборную вызывают только для того, чтобы продать. Сделку в Россию оформит агентство Агузарова, полагаю

«Насчет состава сборной. Жиров хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают только для того, чтобы продать. Создать спрос и продать.



И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб 2-й Бундеслиги “Зандхаузен”, борющийся за выживание.



Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова», — написал Уткин в телеграм-канале.