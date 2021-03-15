Новые лица в сборной России — кто они? Один работал на стройке, а другой 5 лет назад играл за любителей

Станислав Черчесов определился со списком футболистов, которых вызовет для подготовки к отборочным играм чемпионата мира-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией. Среди них почти все — привычные кандидаты.

Однако есть и два дебютанта, оба из непобедимого в этом году «Рубина»: вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.

Рассказываем самое интересное о новичках.

Илья Самошников

Пять лет назад Самошников гонял в ЛФЛ. После смерти отца он пообещал пробиться в РПЛ

Самошников только получил первое приглашение в сборную России, однако его судьба уже достойна экранизации.

Всего лишь пять лет назад Илья еще был простым московским парнем с футбольным образованием, полученным в спортшколе любительского «Приалит Реутов». Самошников гонял в ЛФК (Первенство России среди любительских футбольных клубов) за родной клуб и феерил в ЛФЛ Юго-востока Москвы (Любительская футбольная лига 8×8): например, в сезоне-2014/2015 Илья выбил сумасшедшие цифры за «АвторадиоКлуб» — 38 голов и 26 передач в 29 матчах, а спустя год сделал крутой хет-трик за «Русич».

Тем не менее до уровня профессионалов Самошников явно не дотягивал.

Все изменила смерть отца футболиста. У Самошникова-старшего оторвался тромб, а Илья пообещал ради папы стать топом.

«Отец посвятил себя тому, чтобы я стал футболистом. Находил экипировку, бутсы, постоянно был со мной на тренировках, поддерживал на играх. Он всегда был рядом и помогал мне, направлял, подсказывал. Это один из самых добрых людей, которых только можно было встретить.

Когда не стало отца, я поставил цель пробиться из ЛФЛ в РПЛ. Папа этого хотел, и я должен был сделать это, — признавался Самошников.

Самошников отказал Трабукки. Слуцкий лично позвал его в «Рубин»

После карьера защитника стремительно пошла вверх — «Велес», «Арарат», «Шинник», «Торпедо» и, наконец, «Рубин», в который его пригласил лично Леонид Слуцкий: тренер отправил защитнику сообщение и попросил перезвонить.

«Моментально его набрал. Леонид Викторович сказал, что у него есть интерес и он хочет видеть меня в команде», — вспоминал тот разговор защитник.

На пути Ильи перед РПЛ мог оказаться еще и «Оренбург». Однако после разговора с известным агентом Марко Трабукки, Самошников отказался от перехода.

«Трансфер был практически оформлен, и все документы были на руках. В день отъезда со сборов появился Марко Трабукки. Даже не знаю, как эту ситуацию сейчас назвать… Он говорил, что будет представлять мои интересы, поменяет условия контракта. Трабукки сказал: “Если ты хочешь играть в “Оренбурге”, я должен быть твоим агентом”. На что я сказал, что так не получится».

***

Сейчас Илье Самошникову только 23 года, но он уже незаменимый футболист на левом фланге обороны «Рубина». Илья лучший в клубе по отборам (2,4 отборов за матч), третий по перехватам (2,2 перехвата за матч), пятый по дриблингу (0,9 обводок за матч).

Самошников очень цепко действует в защите, грамотно прессингует и молниеносно убегает в контратаки благодаря отличной скорости.

А еще Илья иногда забивает (2 мяча в 17 матчах в этом сезоне). И, разумеется, каждый из своих голов посвящает отцу.

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Юрий Дюпин

Дюпин играл за 15 тысяч рублей в месяц. И работал на стройке

Судьба Юрия Дюпина не менее интересна, чем у Ильи Самошникова. Воспитанник барнаульского футбола только в 30 лет дебютировал в РПЛ, а еще через два года впервые получил вызов в национальную команду.

Когда Юрию было 22 года, он даже не мечтал о сборной России. Молодой вратарь гонял за «любителей» в родном Барнауле за символические 15 тысяч рублей в месяц и перебивался случайными заработками: стриг газоны, заливал каток и таксовал.

«Моя первая любительская команда называлась “ВРЗ”. Это значило “Вагоноремонтный завод”, который находился в моем районе. При нем команда. В распоряжении у завода были стадиончик, коробка, спортивный зал. Я работал при предприятии на спортивных объектах. Поливал поле, стриг траву, осенью “КАМАЗы” листвой забивали, зимой каток заливал, снег кидал. Это была первая работа, трудился месяцев восемь. Потом на стройку пришел, вел отделочные работы. Параллельно с учебой в институте работал в агентстве ипотечного кредитования. До людей меня не допускали: перебирал бумаги, вносил в компьютер документы. Так себе работа. Еще в 18 лет таксовал. У меня была белая “копейка” на желтом литье», — признавался Дюпин в интервью «БИЗНЕС Online».

В армии Дюпин был полузащитником. Забил 30 голов за 18 матчей

В молодости Дюпин также учился в уинверситите, однако бросил учебу после второго курса — решил перезагрузить жизнь и отправился в армию. Вратарь служил под Иркутском в войсках ВВС — охранял самолеты и обслуживал полеты, а в свободное время гонял в футбол на позиции полузащитника.

«На нашей авиабазе было много офицеров и срочников, три части входило в нее — примерно полторы тысячи человек. Наша сборная играла на первенстве того района Иркутской области, там было 10 команд. Мы в основном ездили в районный центр — город Усолье-Сибирское. Я был на позиции центрального полузащитника, за 18 игр забил примерно 30 голов. Команда впервые в истории в призы попала — третьими стали. Офицеры довольные ходили. Со мной там полковники, подполковники, майоры играли. Я был единственным срочником», — говорил Дюпин.

«Анжи» и «Кубань» задолжали Дюпину 12 зарплат. Ему пришлось продать квартиру, чтобы выжить

После дембеля Дюпину предложили продолжить службу — по контракту, но Юрий отказался и не прогадал. Сразу после армии Дюпин, конечно, работал на стройке и занимался подрабоктами, зато вскоре все-таки сумел пробиться в профессионалы. В 2011 году он оказался в барнаульском «Динамо» и дебютировал в ПФЛ, а спустя год впервые сыграл в ФНЛ — за «Металлург Кузбасс».

Потом в карьере Юрия были «СКА-Хабаровск», «Кубань» и «Анжи», в котором случился долгожданный дебют в РПЛ.

Удивительно, но большие деньги в жизни вратаря появились не одновременно с успехом. Юрий признавался, что развалившиеся «Анжи» и «Кубань» были должны ему в сумме 12 зарплат. Ради выживания он даже взял кредит, продал квартиру в Барнауле и вывел деньги из бизнеса.

Лишь в «Рубине» Юрий встал на ноги и все-таки смог рассчитаться со старыми долгами.

***

32-летний Дюпин, кажется, уже давно заслужил вызов в сборную России. Ранее вратарь неоднократно признавался лучшим игроком матча в РПЛ и даже попадал в символическую сборную лиги (в сезоне 2018/2019 он стал лидером по числу сейвов), однако тренерский штаб национальной команды все равно пригласил его только сейчас.