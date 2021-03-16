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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Фенербахче» вызван в сборную Казахстана

Защитник турецкого «Фенербахче» Микаэль Аскаров получил приглашение в молодежную сборную Казахстана по футболу (U-21) на предстоящие игры международного турнира Antalya Cup-2021, сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: Reuters

18-летний Аскаров выступает за «Фенербахче U-19» на позиции левого защитника. Он успел сыграть и за основную команду.

Микаэль Аскаров родился в Шымкенте, где прожил до 2011 года. Затем вместе с семьей переехал в Турцию, однако у Аскарова имеется только гражданство Казахстана. В 2018 году Микаэль сыграл за юношескую сборную Казахстана в товарищеском матче.

В рамках подготовки к Antalya Cup 2021 казахстанская «молодежка» проведет учебно-тренировочный сбор в Алматы и Анталии в период с 21 по 31 марта. На Antalya Cup подопечные Кайрата Нурдаулетова встретятся со сверстниками из Северной Македонии, Болгарии и Узбекистана.

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