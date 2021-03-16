Футболист «Фенербахче» вызван в сборную Казахстана
Защитник турецкого «Фенербахче» Микаэль Аскаров получил приглашение в молодежную сборную Казахстана по футболу (U-21) на предстоящие игры международного турнира Antalya Cup-2021, сообщает
Защитник турецкого «Фенербахче» Микаэль Аскаров получил приглашение в молодежную сборную Казахстана по футболу (U-21) на предстоящие игры международного турнира Antalya Cup-2021, сообщает
18-летний Аскаров выступает за «Фенербахче U-19» на позиции левого защитника. Он успел сыграть и за основную команду.
Микаэль Аскаров родился в Шымкенте, где прожил до 2011 года. Затем вместе с семьей переехал в Турцию, однако у Аскарова имеется только гражданство Казахстана. В 2018 году Микаэль сыграл за юношескую сборную Казахстана в товарищеском матче.
В рамках подготовки к Antalya Cup 2021 казахстанская «молодежка» проведет