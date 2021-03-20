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18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Франция разрешила легионерам не отбывать карантин по прибытию из сборных

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министерство спорта Франции разрешило иностранным футболистам, которые выступают в том числе в высшем дивизионе, не отбывать карантин по возвращении в клубы, чтобы они могли присоединиться к национальным сборным за пределами ЕС.

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«Министерство спорта подтверждает, что игроки, французы или иностранцы, возвращающиеся из своих национальных сборных с официальных соревнований за пределами ЕС, освобождаются от семидневного карантина, если они будут соблюдать строгий санитарный и медицинский протокол (“пузырь” + ежедневный ПЦР-тест по возвращении в клуб)», — приводит Рейтер заявление министерства.

«Таким образом, они смогут тренироваться и играть без семидневной паузы», — добавляется в заявлении.

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«Монако» в пятницу сообщил, что полузащитнику команды Александру Головину не разрешается сыграть за сборную России в матче со словенцами в Сочи, который состоится 27 марта. Ранее французская лига и клубы договорились, что не отпустят игроков на матчи сборных за пределами зоны Европейского союза и Европейской экономической зоны, чтобы избежать карантина для футболистов на пять и более дней. В связи с этим предполагалось, что Головин сможет сыграть за сборную России только в выездных матчах с командами Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта).

Российский футбольный союз (РФС) в субботу сообщил, что ведет диалог с УЕФА и Федерацией футбола Франции по вопросу приезда Головина на тренировочный сбор сборной России в Сочи.

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