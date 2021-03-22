Голкипер Дюпин сломал манекен на тренировке сборной России
Российский футболист Юрий Дюпин сломал манекен на тренировке национальной команды, пишет «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 21 марта.
Российский футболист Юрий Дюпин сломал манекен на тренировке национальной команды, пишет «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 21 марта.
32-летний голкипер сборной России попал в металлический манекен мячом. «Нападающим лучше не прессинговать голкипера», — сказано в сообщении сборной в Twitter.
Отмечается, что футболиста впервые вызвали в расположение национальной команды. В текущем сезоне Дюпин провел 18 матчей в составе ФК «Рубин», в пяти из которых сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
В марте российская сборная сыграет с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).