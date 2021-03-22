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10:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Зидан не планирует возглавлять сборную Франции после Евро-2020

ТАСС, 22 марта. Главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан не планирует занимать соответствующую должность в сборной Франции по футболу в случае ухода нынешнего наставника Дидье Дешама по окончании чемпионата Европы. Об этом сообщает телеканал Telefoot.

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Источник: Reuters

Ранее газета L'Equipe сообщала, что если Дешам уйдет из сборной по окончании контракта в 2022 году, Федерация футбола Франции (FFF) может предложить эту должность Зидану. Сам Дешам признался, что его преемником в сборной может стать Зидан.

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По данным телеканала, Зидан не намерен становиться главным тренером сборной Франции после окончания чемпионата Европы нынешним летом, но не исключает такую возможность перед чемпионатом мира 2022 года, который пройдет в Катаре в декабре. Зидан планирует продолжить работу в «Реале» в следующем сезоне, а по его окончании может рассмотреть различные варианты. Нынешний контракт Зидана с «Реалом» завершится в июне 2022 года. По информации Telefoot, все указывает на то, что французский специалист не будет продлевать соглашение.

Команда
Франция

Зидану 48 лет, он был назначен тренером «Реала» в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб — с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.

В качестве игрока Зидан становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (в составе «Реала»), дважды побеждал в чемпионате Италии (в составе «Ювентуса»). В 1998 году был удостоен награды «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира. Вместе со сборной Франции Зидан становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером мирового первенства (2006) и бронзовым — первенства Европы (1996).

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