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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Будет жаль, если покинет сборную»: Далич — об уходе Олича в ЦСКА

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что обсуждал с Ивицей Оличем его возможный уход в московский ЦСКА и окажет ему поддержку, если он пойдет на этот шаг.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА. По данным СМИ, команду возглавит экс-футболист армейцев Олич, который входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

«Мы с Оличем говорили об этом (возможном уходе в ЦСКА) в субботу. Мне будет жаль, если он покинет сборную, Олич очень много значит и помогает мне. Однако, если Ивица решит пойти на такой шаг, он получит мою полную поддержку и мою помощь во всех отношениях. Для него это большой вызов, это большой клуб, но он также важен для сборной Хорватии. Нет, я не думал, кто его заменит, посмотрим, что будет. Я не думаю о новых решениях, я жду развития ситуации, а потом приму решение», — цитирует Далича сайт Хорватского футбольного союза.

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