«Будет жаль, если покинет сборную»: Далич — об уходе Олича в ЦСКА

«Мы с Оличем говорили об этом (возможном уходе в ЦСКА) в субботу. Мне будет жаль, если он покинет сборную, Олич очень много значит и помогает мне. Однако, если Ивица решит пойти на такой шаг, он получит мою полную поддержку и мою помощь во всех отношениях. Для него это большой вызов, это большой клуб, но он также важен для сборной Хорватии. Нет, я не думал, кто его заменит, посмотрим, что будет. Я не думаю о новых решениях, я жду развития ситуации, а потом приму решение», — цитирует Далича сайт Хорватского футбольного союза.