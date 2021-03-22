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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси, Дибала и Де Пауль презентовали новую форму сборной Аргентины

Футболисты и футболистки сборной Аргентины снялись в презентации новой формы «альбиселесте».

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Источник: AP 2020

Среди прочих спортсменов, в ролике приняли участие нападающий «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль и форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Видео опубликовано в «Инстаграме» аргентинской команды.

Сборная Аргентины — одна из самых титулованных мировых футбольных сборных. Аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира (1978, 1986), 14 раз побеждали в Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир (2004, 2008).

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По состоянию на 18 февраля 2021 года в рейтинге ФИФА сборная Аргентины занимает седьмое место. Действующий капитан национальной команды c 2011 года — Лионель Месси. Он же является лучшим бомбардиром в истории Аргентины — 71 мяч.

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