Представлена новая игровая форма сборной России по футболу
ТАСС, 22 марта. Презентация новой игровой формы сборной России по футболу состоялась в эфире телеканала «Матч ТВ».
ТАСС, 22 марта. Презентация новой игровой формы сборной России по футболу состоялась в эфире телеканала «Матч ТВ».
Форма разработана техническим спонсором национальной команды компанией Adidas («Адидас»). Экипировка выполнена в белом цвете с контрастными синими и красными деталями, образующими российский триколор.
Презентация предыдущего варианта формы сборной России состоялась 27 августа 2020 года.
В марте сборная России сыграет в квалификации чемпионата мира 2022 года, где выступит в группе H. Россияне проведут матчи в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта). Также в этой форме российские футболисты сыграют на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но