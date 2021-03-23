Соболев рассказал, как складываются их отношения с Дзюбой в сборной России

— Сейчас была рекламная съемка, и он снова начал, а я ответил, — рассказал Соболев. — Все смеялись. О чем — говорить не буду. Все время друг друга подкалываем! Запретных тем нет. У нас сейчас хорошие отношения. Сегодня на тренировке делали передачу с фланга, я забил влет, а Дзюба: «О, костылем своим забил!» Потом он в пустые забивает, а я ему: «О, в своем стиле, молодец!».