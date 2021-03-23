Игрока «Баварии» не вызвали в сборную из-за ошибки в электронной почте
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Федерация футбола Камеруна не смогла вызвать нападающего мюнхенской «Баварии» Эрика
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Федерация футбола Камеруна не смогла вызвать нападающего мюнхенской «Баварии» Эрика
Федерация футбола Камеруна хотела вызвать своего лидера для участия в отборочных матчах Кубка африканских наций против команд
Таким образом,
Отец форварда Камиль также утверждает, что его сын не получал никаких писем от федерации, и даже связался с «Баварией», которая подтвердила, что не получала приглашения.
Он назвал это «недостатком профессионализма» федерации и считает, что вины клуба и его сына в этой ситуации нет.
Сборная Камеруна будет участвовать в Кубке африканских наций-2021 как сборная