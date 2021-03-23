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12:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрока «Баварии» не вызвали в сборную из-за ошибки в электронной почте

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Федерация футбола Камеруна не смогла вызвать нападающего мюнхенской «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга на сборы в национальную команду из-за административной ошибки, сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

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Источник: AP 2020

Федерация футбола Камеруна хотела вызвать своего лидера для участия в отборочных матчах Кубка африканских наций против команд Кабо-Верде (26 марта) и Руанды (30 марта). Однако, согласно источнику, федерация направила приглашение на сборы на неправильный адрес электронный почты, в итоге игрок письмо не получил.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Камерун

Таким образом, Шупо-Мотинг уже не сможет прибыть вовремя в расположение национальной команды для подготовки к матчам.

Отец форварда Камиль также утверждает, что его сын не получал никаких писем от федерации, и даже связался с «Баварией», которая подтвердила, что не получала приглашения.

Он назвал это «недостатком профессионализма» федерации и считает, что вины клуба и его сына в этой ситуации нет.

Сборная Камеруна будет участвовать в Кубке африканских наций-2021 как сборная страны-хозяйки турнира. 32-летний Шупо-Мотинг провел за сборную Камеруна 53 матча и забил 13 мячей.

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