Игрока «Баварии» не вызвали в сборную из-за ошибки в электронной почте

Федерация футбола Камеруна хотела вызвать своего лидера для участия в отборочных матчах Кубка африканских наций против команд Кабо-Верде (26 марта) и Руанды (30 марта). Однако, согласно источнику, федерация направила приглашение на сборы на неправильный адрес электронный почты, в итоге игрок письмо не получил.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1330155a857c07f5e11f" data-vnd="1330155a857c07f5e11f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1330155a857c07f5e11f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Камерун

Таким образом, Шупо-Мотинг уже не сможет прибыть вовремя в расположение национальной команды для подготовки к матчам.

Отец форварда Камиль также утверждает, что его сын не получал никаких писем от федерации, и даже связался с «Баварией», которая подтвердила, что не получала приглашения.

Он назвал это «недостатком профессионализма» федерации и считает, что вины клуба и его сына в этой ситуации нет.