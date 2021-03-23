Российские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Гондураса

Судейскую бригаду возглавит 38-летний рефери ФИФА Алексей Матюнин. Его ассистентами станут Валентин Мурашов и Алексей Лунев.

Встреча сборных Беларуси и Гондураса состоится 24 марта на поле жодинского стадиона «Торпедо», начало в 20.00.