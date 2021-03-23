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20:32 (мск), источник: БЕЛТА

Российские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Гондураса

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские арбитры рассудят товарищеский матч футболистов сборных Беларуси и Гондураса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Судейскую бригаду возглавит 38-летний рефери ФИФА Алексей Матюнин. Его ассистентами станут Валентин Мурашов и Алексей Лунев.

Встреча сборных Беларуси и Гондураса состоится 24 марта на поле жодинского стадиона «Торпедо», начало в 20.00.

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