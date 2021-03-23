Российские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Гондураса
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские арбитры рассудят товарищеский матч футболистов сборных Беларуси и Гондураса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские арбитры рассудят товарищеский матч футболистов сборных Беларуси и Гондураса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Судейскую бригаду возглавит 38-летний рефери ФИФА Алексей Матюнин. Его ассистентами станут Валентин Мурашов и Алексей Лунев.
Встреча сборных Беларуси и Гондураса состоится 24 марта на поле жодинского стадиона «Торпедо», начало в 20.00.