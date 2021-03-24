Сборная Беларуси откроет сезон спаррингом с футболистами Гондураса

На поле жодинского стадиона «Торпедо» подопечные Михаила Мархеля примут в товарищеском поединке команду Гондураса (начало в 20.00; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Встречу рассудит бригада российских арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Его ассистентами будут Валентин Мурашов и Алексей Лунев.

Это будет вторая в истории встреча сборных Беларуси и Гондураса — в мае 2010 года в австрийском Филлахе была зафиксирована ничья — 2:2.

Сейчас белорусская команда занимает 88-е место в рейтинге ФИФА, а их сегодняшний соперник находится на 64-й позиции.

Для сборной Беларуси этот контрольный матч станет проверкой сил перед стартом в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. В субботу 27 марта в своем первом поединке квалификационной группы Е белорусы примут на поле минского стадиона «Динамо» команду Эстонии.