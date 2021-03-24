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10:32 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси откроет сезон спаррингом с футболистами Гондураса

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня проведут первый матч нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На поле жодинского стадиона «Торпедо» подопечные Михаила Мархеля примут в товарищеском поединке команду Гондураса (начало в 20.00; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Встречу рассудит бригада российских арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Его ассистентами будут Валентин Мурашов и Алексей Лунев.

Это будет вторая в истории встреча сборных Беларуси и Гондураса — в мае 2010 года в австрийском Филлахе была зафиксирована ничья — 2:2.

Сейчас белорусская команда занимает 88-е место в рейтинге ФИФА, а их сегодняшний соперник находится на 64-й позиции.

Для сборной Беларуси этот контрольный матч станет проверкой сил перед стартом в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. В субботу 27 марта в своем первом поединке квалификационной группы Е белорусы примут на поле минского стадиона «Динамо» команду Эстонии.

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