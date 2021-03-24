Почему Фарерские острова обходят Казахстан в рейтинге ФИФА? Эксперт дал ответ

Главный эксперт фарерского футбола Иван Эйинссон-Эстурланд рассказал причины, по которым сборная Фарерских островов опережает в рейтинге ФИФА команду Казахстана, сообщает Moldfootball.

Команда Фарерские острова

— Объясните мне, пожалуйста, как сборная из островов с населением 53 тысячи человек опережает в рейтинге ФИФА Латвию, Литву, Азербайджан, Казахстан, не говоря уже про Молдову?

— Первое, это — работа клубов. Второе — это кадры, которые работают с игроками. Нашу национальную сборную тренирует швед, который в 2015 году привел сборную Швеции к победе на молодежном Евро. Хороший тренер приехал и в U-21, которая показала в прошлом отборе тоже очень хороший результат: обыграли Черногорию, Болгарию, Казахстан. И третье — это строительство полей.

Напомним, в ноябре прошлого года в рамках отбора на Евро-2021 молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Фарерских островов со счетом 2:3.