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18:32 (мск), источник: Vesti.kz

Почему Фарерские острова обходят Казахстан в рейтинге ФИФА? Эксперт дал ответ

Есть три причины.

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Главный эксперт фарерского футбола Иван Эйинссон-Эстурланд рассказал причины, по которым сборная Фарерских островов опережает в рейтинге ФИФА команду Казахстана, сообщает Moldfootball.

Команда
Фарерские острова

— Объясните мне, пожалуйста, как сборная из островов с населением 53 тысячи человек опережает в рейтинге ФИФА Латвию, Литву, Азербайджан, Казахстан, не говоря уже про Молдову?

— Первое, это — работа клубов. Второе — это кадры, которые работают с игроками. Нашу национальную сборную тренирует швед, который в 2015 году привел сборную Швеции к победе на молодежном Евро. Хороший тренер приехал и в U-21, которая показала в прошлом отборе тоже очень хороший результат: обыграли Черногорию, Болгарию, Казахстан. И третье — это строительство полей.

Напомним, в ноябре прошлого года в рамках отбора на Евро-2021 молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Фарерских островов со счетом 2:3.

В рейтинге ФИФА сборная Казахстана занимает 122-е место, тогда как Фареры идут 107-ми.

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