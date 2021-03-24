Почему Фарерские острова обходят Казахстан в рейтинге ФИФА? Эксперт дал ответ
Есть три причины.
Есть три причины.
Главный эксперт фарерского футбола Иван
— Объясните мне, пожалуйста, как сборная из островов с населением 53 тысячи человек опережает в рейтинге ФИФА Латвию, Литву, Азербайджан, Казахстан, не говоря уже про Молдову?
— Первое, это — работа клубов. Второе — это кадры, которые работают с игроками. Нашу национальную сборную тренирует швед, который в 2015 году привел сборную Швеции к победе на молодежном Евро. Хороший тренер приехал и в U-21, которая показала в прошлом отборе тоже очень хороший результат: обыграли Черногорию, Болгарию, Казахстан. И третье — это строительство полей.
Напомним, в ноябре прошлого года в рамках отбора на Евро-2021 молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Фарерских островов со счетом 2:3.
В рейтинге ФИФА сборная Казахстана занимает 122-е место, тогда как Фареры идут 107-ми.